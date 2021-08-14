Semt pazarları ilaçlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, semt pazarlarının bitiminde haşere yoğunluğunu artıran meyve ve sebze artıklarına yönelik ilaçlama yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri kurulan pazar yerlerini sinek ve karasineğe karşı düzenli olarak ilaçlıyor. Son olarak Akdeniz ilçesi Yeni Pazar Mahallesi 142. Caddede kurulan pazar yerini gün sonu ilaçlayan ekipler, bu sayede sebze ve meyve artıklarının haşere yoğunluğunu artırmasının önüne geçiyor.

İlaçlama çalışmaları kent genelinde tüm hızıyla sürerken, planlı çalışmalara ek olarak muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen ilaçlama talepleri de hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. İlaçlama Birimi ekipleri, üremelerin önüne geçmek için yeşil alanlarda etkin bir vektör mücadelesi yürütürken, vatandaşların pazar yerlerinde hijyenik ortamda alışveriş yapabilmeleri için dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek, karasinek ve sağlığı tehdit edecek her türlü haşereyle de mücadele ediyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Yeni Pazar Mahallesi 142. Caddede kurulan semt pazarının bitiminde düzenli olarak ilaçlama yapan ekipler, özellikle mazgalları tıkayan artıklara karşı önlem alıyor. Sebze ve meyve artıklarıyla bazı haşerelerdeki artışı dikkate alan ekipler, anında müdahale ile olası olumsuzlukların önüne geçiyor. Toz ve sıvı larvasit ilaçlaması yapan ekipler, termal fog dumanlama araçlarıyla da mazgalları ilaçlıyor.