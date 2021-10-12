Şehit Sedat Yabalak için mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesindeki operasyonu sırasında PKK tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak için Mersin’in Bozyazı ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Şehit polis memuru Sedat Yabalak’ın ailesi tarafından ilçeye bağlı Tekeli Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda düzenlenen mevlide, Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek, ilçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit öncesi konuşan Bozyazı Müftü Vekili Mehmet Fidan, vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrak ve toprağın kutsallığı, şehitlik mertebesinin önemi ile birlik ve beraberlik, kardeşlik duygularına vurgu yaptı. Konuşmaların ardından din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, mevlit ve dualarla şehit polis memuru Sedat Yabalak anıldı.

Programda Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, şehidin yakınlarıyla yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti. Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayan Kalkan, "Siz değerli şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin birer emanetisiniz. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.