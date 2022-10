Şehit polisin ismi Mezitli’de spor kompleksine verildi

Mersin’de Tece Polisevi’ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in ismi, Mezitli Belediye Meclisi kararı ile ilçede yapımı tamamlanan spor tesisine verildi.

Mezitli Belediye Meclisi teröre karşı tek ses oldu. Mezitli Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantısında, geçtiğimiz günlerde Tece Polisevi’ne yapılan terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in isminin, Akdeniz Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor kompleksine verilmesi kararını oy birliği ile aldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda ayrıca, şehit polis Gezer’in çocuklarının bir yıllık eğitim bedeli olarak 20 bin lira tahsis edilmesi, Mezitli Belediyesinin Çocuk Gündüz Bakım Evlerinden ücretsiz yararlanmasına da karar verildi. Toplantıda mecliste grubu bulunan tüm partilerin oy birliği ile alınan kararla, terör saldırısını kınayan bir de bildiri okundu.

Her kimden gelirse gelsin ve amacı ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Yapılan bu saldırı birlik ve beraberliğimize yapılan bir saldırıdır. Terör, Türkiye’nin ya da dünyanın neresinde olursa olsun kabul edilecek bir şey değil. Ancak bu saldırının yanı başımızda olması elbette ki bizleri daha çok etkilemiştir. Mezitli her zaman huzur ve barış şehridir. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun burada insanlar barış içerisinde yaşıyorlar. Huzurumuzu bozmaya yönelik bu saldırılara karşı tüm halkımızla birlikte el ele karşı durmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm parti grupları adına söz alan Bedri Dursun da ortak bildiri de terör saldırısına karşı tepkisini dile getirdi. Terörün insanlık düşmanı olduğunu ifade eden Dursun, “Terörü lanetlemek insanlığın gereğidir. En kısa sürede yapanların bulunarak cezalandırılması en büyük dileğimizdir. Farklı saikler altında bu saldırıyı başka yönlere çekmeye çalışanlara karşı da tüm halkımız uyanık olmalı ve izin vermemelidir” diye konuştu.

Mezitli Belediyesinin 2023 Mali Yılı Performans Programı, vergi, harç ve ücret tarifesi ve bütçesi ile ilgili teklifin de görüşüldüğü toplantıda, Mezitli Belediyesi Otizm Köyündeki ünitelerden ’Müslüm İpkıran Müzik Atölyesi’ adının, ’Baran İpkıran Müzik Atölyesi’ olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, Atatürk Mahallesi’ne Mezitli Belediyesince yaptırılacak kız öğrenci yurdu ile ilgili Ahmet Şifan’ın 15 milyon TL bağışı ve Behiye Şifan’ın adının verilmesi, yine yurt inşaatında kullanılmak üzere İlhan Korkmaz’ın 100 bin TL bağışının kabulüne, Mezitli Belediyesi ve Mersin Tiyatro Derneği işbirliği ile 22 Kasım 2022 - 23 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Mezitli Belediyesi Yerel Tiyatrolar Buluşmasında sergilenecek tiyatrolar için Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi Salonunun ücretsiz tahsisi ve bilet desteği sağlanmasına dair kararlar da alındı.