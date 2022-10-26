Şehit Ferruh Dikmen’in ismi kütüphanede yaşayacak

Mersin’in Silifke ilçesinde Şehit Ferruh Dikmen’in isminin verildiği Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndaki kütüphane törenle hizmete açıldı.

Hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan kütüphaneye 2018 yılında Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda olumsuz hava koşulları nedeniyle rahatsızlanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Silifkeli Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen’in adı verildi. Açılışa katılan protokol üyeleri, misafirler ve şehit Ferruh Dikmen’in ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner yaptığı konuşmada, “Elbette ki Şehitlerimiz her daim zihnimizde, gönlümüzde yer alıyor. Onları sadece belirli günlerde, belli etkinliklerle değil, her daim hatıralarını yaşıyor ve yaşatmaya gayret ediyoruz. Silifkeli Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen’in isminin böyle güzel bir kütüphaneye verilmesini de anlamlı buluyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Ferruh Dikmen’in adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı.