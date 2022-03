Şehit anneleri ve eşleri ’Kadınlar Günü’nde bir araya geldi

Akdeniz Kaymakamlığı tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şehit anneleri ile şehit eşleri ve çocukları bir araya geldi.

Etkinliğe Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile eşi Sülün Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve eşi Behiye Gültak da katılarak kadınları yalnız bırakmadı. Yakınları ve arkadaşları ile unutulmaz bir gün geçiren kadınlar, kahvaltının ardından seyir tepesine çıkarak Mersin manzarasının keyfini çıkardı. Ardından şarkılar ve türküler eşliğinde halay çekip oyunlar oynayan kadınlar gönüllerince eğlendi.

“Aile destek merkezlerini sosyal ve kültürel merkezlere dönüştüreceğiz”

Aile Destek Merkezleri tarafından organize edilen etkinlikte konuşan Akdeniz Kaymakamı Muhitin Pamuk, “Gerçekten Milli Mücadelede, Kurtuluş Savaşı’nda erkeğin yanında var olan kadın, bugün de ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında çok büyük bir itici güçtür. Kadınlar bizim için çok kıymetli. Çünkü biz, ‘Cennet, anaların ayakları altındadır’ diyen bir medeniyetin ve kadınları baş tacı eden bir geleneğin temsilcileriyiz. Kadın demek; sevgi, hoşgörü ve fedakârlık demek. ‘Güçlü kadın, güçlü Türkiye’ demek. Buradan hareketle bizler de kadınlara dönük aile destek merkezlerimizi güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu merkezlerimizi kadınların sadece yeteneklerini geliştirdikleri, ev ekonomilerine katkı sağladıkları bir kurs merkezinin ötesine geçerek, onların bir eğlence merkezi, sosyal ve kültürel merkez halini alması için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi. Kaymakam Pamuk, aile destek merkezlerine verdiği destekleri nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a da teşekkür etti.

“Akdenizli kadınlar kooperatifleşip üretiyor, güçleniyor”

Akdeniz Belediye Başkan Gültak da buluşmada yaptığı konuşmada, sadece bir değil, her günün kadınlar günü olması ve kadınlara hak ettiği değerin her gün verilmesi, el üstünde tutulması gerektiğini vurguladı. Hizmetleri nedeniyle Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk’a da teşekkür eden Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesinin kadınlar ve anneler yararına hayata kattığı bazı hizmet ve projeleri anlattı. Gültak; “Akdeniz Belediyemizin şu an kadın kooperatifi var. Bakanlıktan hibe alıp mutfaklarını da kurdular. Çok ciddi bir üretim yapıyorlar ve bu üretimlerini de belediye binamızın yanında bulunan Kadın Emeği Diyarında satıyorlar. Kooperatifimize üye olabilir ve ürünlerinizi satabilirsiniz. Ayrıca kursiyerlerimiz de var. Orada da kadınlara mesleki ve beceri eğitimleri veriyoruz. Kreşlerimiz var, Huzurkent’te yenisini açıyoruz. Burada kadınlar için kurs merkezi de açtık.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile birlikte kadınların mikro kredi kullanmasını sağlıyoruz. Şu ana kadar binin üzerinde kadına 2 milyon liraya yakın kredi dağıtıldı. İşini kuran veya işini büyütmek isteyen kadınlar kredi kullanabiliyor. Bu krediyi kullanmak isterseniz, belediyemize uğramanız yeterlidir" diye konuştu.