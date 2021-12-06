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Şehir Tiyatrosu, ‘Kozalar’ oyunun prömiyerini İstanbul ve Mersin’de yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadının Sözü Var” etkinliğinde ve ardından Mersin’de prömiyeri yapılacak olan ‘Kozalar’ isimli oyunun provalarına tüm hızıyla devam ediyor.

MERSİN 06.12.2021, 10:42
Şehir Tiyatrosu, ‘Kozalar’ oyunun prömiyerini İstanbul ve Mersin’de yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadının Sözü Var” etkinliğinde ve ardından Mersin’de prömiyeri yapılacak olan ‘Kozalar’ isimli oyunun provalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Şehir Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ için hazırladığı etkinlikler dizisi kapsamında ‘Kadının Sözü Var’ etkinliğinde ‘Kozalar’ isimli oyununun prömiyerini yapacak.

‘Kozalar’ hem İstanbul hem de Mersin’de prömiyer yapacak

Yetişkin oyunu olan Kozalar’ın İstanbul’daki prömiyeri 9 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Oyunun Mersin’deki prömiyeri ise 14 Aralık Salı günü saat 20.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Türk edebiyatının en önemli romancılarından Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı, üç burjuva kadınının mülkiyet ve iktidar temelinde ilerleyen sohbetlerini konu alan Kozalar isimli oyunun yönetmenliğini Burcu Tutkun Turan, sahne tasarımını Başak Özdoğan yapıyor. Oyunun kostümlerini Funda Çebi, koreografisini Utku Demirkaya, müziğini Can Otkum, reji asistanlığını Mehmet Naci İdişçi, yardımcı yönetmenliğini Ozan Erdönmez yürütüyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Atak’ın yaptığı oyunun dramaturgu ise Taner Çelik.

“Tiyatronun sınırlarını zorlayarak yaptığımız bir oyun”

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Dramaturgu Taner Çelik, “Adalet Ağaoğlu tarafından 1970’li yılların başında yazılmış bir oyun. Üç küçük burjuva kadınının bir kabul gününde mülkiyet ve iktidar temelli konuşmalarının ve altı çizilen bencillik özelliklerinin, yavaş yavaş onların sonunu getirmeye doğru gitmesi ve korunaklı alanlarının aslında düşündükleri kadar korunaklı bir alan olmadığı ile yüzleşmelerini anlatan bir oyun. İstanbul’da 9 Aralık’ta Kartal Bülent Ecevit Sahnesinde ilk olarak temsilimizi yapacağız. Ardından Mersin ayağında da 14 Aralık’ta Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde Mersin prömiyerimizi yapacağız. Oldukça farklı ve dinamik bir oyun geliyor. Biraz tiyatronun sınırlarını zorlayarak yaptığımız bir oyun. Seyircilerin çok eğleneceğini düşünüyoruz. Herkesi bekliyoruz” dedi.

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