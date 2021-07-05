Şehir Tiyatrosu ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor

sanat yolculuğu, Gülnar, Silifke ve Erdemli ile devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Ölümü Ardında Gezdirenler’ oyunu ile ilçelerde “perde” dedi. Usta şair ve yazar Sabahattin Ali’nin Sarhoş, Böbrek, Ayran adlı hikayelerinden sahneye uyarlanan ‘Ölümü Ardında Gezdirenler’ oyunu ile ilçeleri gezen tiyatro ekibi, tiyatroseverlerle buluşuyor, kültür-sanat Mersin’in her noktasına yayılıyor.

Levent Aras ve Ömer Naci Topçu tarafından uyarlanan oyun, yine Ömer Naci Topçu tarafından sahneye konuldu. Oyun, Ersen Ocak tarafından sahnelendi. Oyunun yönetmenliğini ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak yaptı. Turne kapsamında gidilen Mut’ta, Halk Eğitim Merkezinde sergilenen oyunu çok sayıda vatandaş izledi.

Turne, Tarsus, Anamur ve Bozyazı ile devam edecek

Mut, Gülnar, Silifke, Erdemli’de tiyatroseverlerle buluşan ekip, 8 Temmuz Perşembe günü Tarsus Şehir Tiyatrosu Salonunda, 13 Temmuz Salı günü Anamur Lisesinde, 14 Temmuz Çarşamba günü ise Bozyazı Müftülüğünde aynı oyunu sahneleyecek. Sınırlı sayıda olan davetiyeler, salon girişlerinden temin edilebilecek. Girişlerde HES kodu kontrolü yapılacak.

“Mersinli bütün sanatseverleri oyunumuza bekliyoruz”

Oyunu sahneleyen Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncusu Ersan Ocak, ilçe turnelerini anlatarak, “Ölümü Ardından Gezdirenler oyunumuzla ilçeleri dolaşıyoruz. Pandemi sonrası yasakların kalkmasıyla beraber Mersin ilçelerinde turnelerimiz başladı. Mersinli bütün sanatseverleri oyunumuza bekliyoruz. Oyunumuz Sabahattin Ali’nin 3 tane hikayesinden uyarlama bir oyun. Ömer Naci Topçu hocamız uyarladı ve yönetti. Sarhoş, Böbrek ve Ayran adlı hikayeler. Güzel, tek perdelik, biraz güldüren bazen ağlatan bir oyun. Mersinli bütün sanatseverleri bekliyoruz” dedi.

“Oğlum ilk defa geliyor”

Mut Turhan Akay İlkokulunda sınıf öğretmeni Derya Sela, oyunu izlemeye çocukları ile birlikte gelen tiyatroseverler arasında yer aldı. Oyunu beğendiğini ifade eden Sela, “Pandemiden dolayı sıkılan çocuklarıma bir tecrübe olsun diye tiyatro gösterisine getirdim. Oğlum ilk defa geliyor. Çok memnun olduk. Mut’a bu tarz hizmetlerin daha sık sağlanmasını isteriz” diye konuştu.