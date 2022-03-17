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Şeffaf plak tedavisi ile estetik bir gülüşe sahip olmak artık daha kolay

Şeffaf plak tedavisi sayesinde çapraşık dişlerin ve çene yapısının düzelmesiyle estetik bir gülüşe sahip olmanın artık çok daha kolay olduğu bildirildi.

MERSİN 17.03.2022, 12:20
Şeffaf plak tedavisi ile estetik bir gülüşe sahip olmak artık daha kolay

Şeffaf plak tedavisi sayesinde çapraşık dişlerin ve çene yapısının düzelmesiyle estetik bir gülüşe sahip olmanın artık çok daha kolay olduğu bildirildi.

Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimlerinden DT. Veysel Çeçen, şeffaf plak tedavisinin sadece belli bir yaşın altındaki çocuklarda uygulanamadığını, her yaştan insana uygulanabilen bu tedavi ile diş ve çene bozukluklarının ortadan kaldırıldığını söyledi. Kendi dişleriyle güzel bir gülüşe sahip olmak isteyenlerin şeffaf plak tedavisini tercih ettiğini vurgulayan Çeçen, "Önceden diş tellerinden rahatsız olunuyordu. Gelişen teknolojiyle beraber diş tellerinin kötü görünümümden şeffaf plak tedavisiyle hastalarımız kurtuluyor. Çapraşık dişlerin ve çene yapısının düzelmesiyle estetik bir gülüşe sahip olmak artık çok kolay. Günümüzde insanlar estetik ve güzel görünüme kendi dişleri ile kavuşmak istiyorlar. Bu nedenle diş estetiğinde yeni trend, şeffaf plak tedavisi" dedi.

Telsiz ortodonti tedavisi

Dişlerde yer alan düzensizliklerin tedavisinde şeffaf plak tedavisinden faydalanıldığını aktaran Çeçen, "Şeffaf plak tedavisi, gülme estetiğinden memnun olmayan kişilerde kendi dişleriyle elde edilebilecek en güzel ve en doğal tedavi yöntemidir. Günümüzde 30-40’lı yaşlarındaki kadınlar ve erkekler, çocukluk çağlarında diş telleri ile dolaşmak istemedikleri için ortodontik tedavilerini yarıda bırakmış olabilirler ve bu nedenle pişmanlık duyabilmektedirler. Bu sorun telsiz ortodonti tedavi ile mümkün" diye konuştu.

Çeçen, gelişen teknoloji ile ortodontik tedavinin önceki gibi zor olmadığını da belirterek, "3 boyutlu yazıcılar sayesinde şeffaf plak tedavisiyle herhangi bir diş teli kullanılmadan ortodontik tedavi yapılabiliyor. Böylece büyük küçük her yaştan kişiye diş yapısı müsait olduğu takdirde ’dişlerimde teller kötü bir görüntü oluşturur mu?’ endişesi olmadan dişler inci gibi diziliyor. Şeffaf plakları dişlerin etrafını saran, şeffaf termoplastik bir maddeden üretiliyor. Bu nedenle çok rahat kullanılıyor ve kişinin ortodontik tedavi gördüğü kimse tarafından anlaşılmıyor" ifadelerini kullandı.

Ortodonti plaklarının kullanımı rahatsızlık verir mi?

Tedavide kullanılan plakların ağrıya neden olmadığını da söyleyen Çeçen, şöyle devam etti; "Yemek yerken plaklar çıkartılabilir ve herhangi bir kısıtlama olmadan istenilen yiyecekler tüketilebilir. Klasik diş teli tedavisinde, özellikle erik ve patlamış mısır sevenler bu yiyeceklerden mahrum kalabiliyordu. Şeffaf plak tedavisinde, plaklar takılıp çıkarılabildiği için, ağız hijyeni daha rahat ve kolay sağlanabilmektedir. Dişlerin üzerinde diş telleri gibi girinti ve çıkıntılar olmadığından yiyecek artıkları fazlalaşmamaktadır. Şeffaf plak tedavisi normal diş tellerine göre daha avantajlıdır. Bunlar gözle fark edilmez, rahat kullanılır, kolay temizlenir, İstenilen her yiyecek rahat yenir. Tüm bu kolaylıkların dışında bu tedavide dikkat edilmesi gereken unsurlarda bulunmaktadır. Dişler kuvvet uygulama prensibi ile hareket etmekte ve istenilen konuma gelmektedir. Bu kuvvet devamlı olmalıdır. Böylece şeffaf plaklarının, günde ortalama 20-22 saat takılması gerekmektedir."

"Şeffaf plak tedavisi sadece çocuklara uygulanmaz"

Şeffaf plak tedavisinin hem çocuklara hem de yetişkinlere uygulanabildiğini kaydeden Çeçen, "Fakat bu tedavi için çocukların 6 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Eğer dişlerde fazla çapraşıklık durumu söz konusuysa ve diş çekimi yapılacaksa şeffaf plak tedavisinin tercih edilmemesi daha doğru olacaktır. Bu nedenle, çocuğun ya da yetişkinin şeffaf plak tedavisi için uygun olup olmadığını anlamak için, mutlaka muayene olması gerekmektedir" dedi.

Plaklar nasıl hazırlanır?

Şeffaf plakların tamamen ’kişiye özel’ hazırlandığını da söyleyen Çeçen, "Bu tedaviye başlamak için kişinin alt ve üst çenesinin ölçüsünün alınması yeterlidir. Alınan ölçüler laboratuvarlarda 3 boyutlu olarak taranmaktadır. Dişlerin hareket etme senkronizasyonları gibi işlemler bilgisayar yardımı ile gerçekleşmektedir. Dişlerin tedavisinin başından sonuna kadar yapılacak hareketlerin simülasyonu ortaya çıkar ve bu aşamadan sonra plakların üretimine geçilir. Tedavi süresinde, kişinin 1 aylık periyodlarla diş hekimine kontrole gitmesi gerekmektedir. Her ay, hastaya 2’şer plak verilir ve tedavi boyunca bu plaklar 15 günde bir değiştirilmelidir" diye konuştu.

Temizliği nasıl yapılır?

Şeffaf plakların bakımının da çok pratik olduğunu ifade eden Çeçen, şu bilgileri verdi; "Sıcak su kullanılmamalı ve plaklar diş fırçası ile dikkatli bir şekilde temizlenmelidir. Plaklar incedir ve kırılabilir bu nedenle elde oynanmamalıdır. Yemeklerden sonra plakları tekrar takmadan önce dişler mutlaka fırçalanmalı ve temizlenmelidir."

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