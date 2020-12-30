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Seçer: “Yasaların kadına şiddeti önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi üyelerinin ziyaretinde, Türkiye’deki kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Türkiye’de son 24 saatte 3 kadının öldürüldüğünü belirten Seçer, “Aile içi şiddetin ölüme kadar devam etmesi ya da ölümle neticelenmesine kadar çok yüksek dozda olduğu bir şiddeti yaşıyoruz. Bu, dilek ve temenniler ile önlenecek bir durum değil. Başta Türkiye’de yasaların bunu önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor” dedi.

MERSİN 30.12.2020, 16:25
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Seçer: “Yasaların kadına şiddeti önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi üyelerinin ziyaretinde, Türkiye’deki kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Türkiye’de son 24 saatte 3 kadının öldürüldüğünü belirten Seçer, “Aile içi şiddetin ölüme kadar devam etmesi ya da ölümle neticelenmesine kadar çok yüksek dozda olduğu bir şiddeti yaşıyoruz. Bu, dilek ve temenniler ile önlenecek bir durum değil. Başta Türkiye’de yasaların bunu önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile kooperatif üyesi kadınlar, yeni yıl öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’i makamında ziyaret ederek, kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanmış ürünlerden hediye etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış da yer aldı.

“Bu olayların oluşmaması için toplum bilincinin gelişmesi gerekiyor”

Türkiye’de son 24 saatte işlenen kadın cinayetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, “Kadının Türkiye’deki hatta dünyadaki durumu, konumu hepimizin malumu. Son günlerde de üzüldüğümüz bazı haberler okuyoruz. Bu, bizi derinden üzüyor. Son 24 saatte Türkiye’de 3 kadın öldürüldü ve tabi ki işin daha da düşündürücü tarafı; aile fertleri tarafından, ya erkek arkadaşı ya eşi ya oğlu. Aile içi şiddetin ölüme kadar devam etmesi ya da ölümle neticelenmesine kadar çok yüksek dozda olduğu bir şiddeti yaşıyoruz. Bir psikolojik durumu yaşıyoruz. Bu, dilek ve temenniler ile önlenecek bir durum değil. Başta Türkiye’de yasaların bunu önleyecek cezai müeyyideler içermesi gerekiyor. Caydırıcı olması gerekiyor. Diğer taraftan bu olayların oluşmaması için toplum bilincinin gelişmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddeti önleyecek toplumsal bir takım çalışmalar, toplantılar, eğitimler önemli ama bunun çok ötesinde farklı alanlarda da kadının yanında olmak gerekiyor. Kadının ekonomik dünyasında, hukuksal problemlerinde, aile problemlerinde, çevre ile olan ilişkilerinde, aklınıza gelen her alanda kadının yanında olmamız gerekiyor” dedi.

“Her alanda temsiliyette eşitlik olana kadar, bu farkındalığı oluşturacak vurguları yapmak zorundayız”

Kooperatiflerin bu açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Seçer, “Elbette kadın-erkek ayrımı yapıp, cinsiyetçi de bir lisan kullanmanın uygun olmadığını biliyorum ama bu realite ortadan kalkana kadar, her alanda temsiliyette eşitlik olana kadar bu farkındalığı oluşturacak vurguları yapmak zorundayız. Onun için kadın kooperatifi vurgusunu, altını çizerek yapıyoruz. Burada çok önemli, çok örnek çalışmalar oluyor. Ben de yakinen izliyorum” diye konuştu.

“Mersinimize, kadınlarımıza katkı sağlayacak her türlü çalışmada işbirliğine hazırız”

Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerle işbirliğine büyük önem verdiklerini dile getiren Seçer, “Bizlerle iletişim kuran, işbirliği arzusu içerisinde olan Mersin’deki tüm kadın kooperatiflerine olduğu gibi sizlerle de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda işbirliği yapmak arzusundayız ve yapıyoruz da. Sizlerin çalışmalarını görüyoruz, takdirle izliyoruz. Özellikle kadınlarımızın emeklerinin ekonomik değere dönüşmesindeki katkılarınız, diğer taraftan onlara yardımcı olmanın ötesinde kendi ayaklarının üzerinde durmasını öğretmeye yönelik projeksiyonlarınız, projeleriniz, aile, çevre, çocuk, hukuksal her konuda onlarla konuşarak, iletişim kurarak, onlara mihmandar olmaya, yol gösterici olmaya çalışıyorsunuz. Bunlar takdire şayan. Yılbaşı öncesi de çok yoğun çalıştınız. Emeğinize sağlık. Bundan sonraki süreçte de Mersinimize, kadınlarımıza katkı sağlayacak her türlü çalışmada işbirliğine hazırız. Yeni yılınızı kutluyorum. İnşallah gelecek yıl sağlık, sevgi ve iyileşme yılı olur. Uzun süredir dünyanın mücadele ettiği korona virüs sürecini bertaraf ederiz, hayat normalleşir, herkes mutlu, huzurlu olur” ifadelerini kullandı.

“Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz”

Kooperatif Başkanı Meral Seçer ise “Kuruluşumuzdan bu yana hem bizim kooperatifimiz hem de tüm kadın kooperatiflerinin talepleri doğrultusunda vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kooperatif üyeleri tarafından kadınların el emekleri ile hazırlanmış hediyeler Başkan Seçer’e takdim edilirken, Meral Seçer de Seçer’e teşekkür plaketi sundu.
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