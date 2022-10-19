Seçer: "Vatan sevgisi üzerinden bizi kimse eleştiremez"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kendilerine vatan sevgisi üzerinden laf söylenmesinin abesle iştigal olduğunu ve vatan sevgilerini sorgulamanın kimsenin haddi olmadığını belirterek, "Bizi vatan sevgisi üzerinden eleştirenlerin vatan sevgisi, bizim bu vatana karşı olan aşkımızın zekatı bile olamaz” dedi.

Seçer, ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur’da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Bu tarz toplantıların muhtarların kendilerini hatırlatması, yaşadıkları güçlükleri, mahallelerindeki sorunları dile getirmeleri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Seçer, “Hepimizin ortak bir amacı var, o da Mersin halkına hizmet etmek. Allah hiçbir siyasetçiyi sokağa çıkamayacak duruma getirmesin. Biz de onurumuzla, şerefimizle bu bayrak altında, liderimiz Atatürk’ün çizdiği doğrultuda halkımıza hizmet ediyoruz ve edeceğiz” diye konuştu.

Bazı kimselerin, kendilerine vatan sevgisi üzerinden laf söylemesinin abesle iştigal olduğunu ve vatan sevgilerini sorgulamanın kimsenin haddi olmadığını kaydeden Başkan Seçer, “Bizi vatan sevgisi üzerinden eleştirenlerin vatan sevgisi, bizim bu vatana karşı olan aşkımızın zekatı bile olamaz. Kimse bu ülkeyi, bir başkasından daha fazla sevmiyor. Biz ülkemizi, vatanımızı çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ayrımcılığı, bir insanlık suçu olarak görüyoruz”

Hukukun olmadığı yerde ne adaletten ne eşitlikten ne de demokrasiden söz edilemeyeceğini vurgulayan Seçer, demokratik toplumların olmazsa olmazlarının en başında hukukun geldiğini ifade etti. Ayrımcılık hastalığından da kendilerini uzak tuttuklarını belirten Seçer, “Biz belediyeden siyasi, mezhepsel, bölgesel, sosyal ayrımcılığı söktük attık. Çünkü biz ayrımcılığı; bırakın hukuki boyutunu, bir insanlık suçu olarak görüyoruz" şeklinde konuştu. Eksik hizmetlerin tamamlanabileceğini, maddi hataların düzeltilebileceğini kaydeden Seçer, “Ancak kardeşliğimize halel gelirse, nifak sokulmasına müsaade edersek, siyasi kaygılarla, siyasi ikbal uğruna, etrafını düşünen, cebini düşünen insanların oyununa gelirsek, halkın dini duygularını, milliyetini, milli duygularını kaşıyanların esiri olursak, biz yanlış yola sapmış oluruz” dedi.

“1 liralık işi 10 liraya yaptırmayan bir belediyeyiz”

3,5 yıllık süre içinde belediyede mali disiplini sağladıklarını, projelerin gerçekleşme oranının 2020 yılında yüzde 96, 2021’de yüzde 94 olduğunun altını çizen Başkan Seçer, yine 2021 yılında Türkiye’de bir rekor kırarak bütçe harcamasını yüzde 99,7 olarak tutturduklarını belirterek şöyle devam etti; "Bu sonuç, mali açıdan çok disiplinli bir belediye olduğumuzun, 1 liralık işi 10 liraya yaptırmayan bir belediye olduğumuzun göstergesidir.”

Görevi devraldığında belediyenin 3 milyar lira borcu, 3 milyar lira da geliri olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, “2023 yılı Ocak ayında ise belediye bütçemiz 15 milyar lira, borcumuz ise 3,5 milyar lira olacak. Yani gelirimiz, borcumuzun 5 katı. Bu kadar güçlü, ne yaptığını bilen, mali disiplini olan bir belediyeyiz” diye konuştu. Bütçede önemli bir payı asfaltlama çalışmalarının aldığını söyleyen Başkan Seçer, kent genelinde her noktada kaliteli asfalt kullandıklarını ifade ederek, 5 yıllık süreyi tamamladıklarında 2 milyon 852 bin ton asfalt kullanmayı planladıklarını belirtti.

Konuşmasında ilçelerde yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında da bilgi veren Seçer, Anamur Otogarının çok gereksiz bir proje olduğunu belirterek, “Günlük 8 arabanın girdiği Anamur Otogarı en büyük israf. Birimleri oraya topluyoruz. MESKİ’nin eski yerini çok güzel bir kültür merkezi yapacağız” şeklinde konuştu. Erdemli ilçesinde de otogar sorunu olduğunu ve artık yılan hikayesine döndüğünü kaydeden Seçer, “Milli Emlak’ın bir yeri var bizim arazinin üzerinde, onun tahsisini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gülnar merkezde prestij caddesi için mimarların çalıştığını dile getiren Seçer, Silifke’de Kent Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin bitirilerek faaliyete geçtiğini hatırlattı. Mut’taki derenin projesinin ve ihalesinin bittiğini söyleyen Başkan Seçer, Bozyazı’da da Sosyal Yaşam Merkezi, kreşlerin olduğu, düğünlerin ya da toplantıların yapıldığı salonun olacağı müjdesini verdi.

Bölgenin önemli konularından birisinin de vahşi çöp depolama olduğunu aktaran Başkan Seçer şunları kaydetti: “Hiçbir çöp arabasının üzerinde ’büyükşehir’ yazdığını gördünüz mü? İlçe belediyesi toparlar, getirir bize teslim eder. Bakın Aydıncık’ın çöpü Gilindire Mağarası yolunda bir yere vahşi depolanıyordu. Şimdi işbirliği yaptık, orayı da rehabilite ettik. Anamur’un çöpü ormanlara vahşi depolanıyordu. Bu olmaz dedim, biz çevreyi katlediyoruz. Bunun parasını belediye ödüyor, çevre kirlenmesin diye yapıyoruz bunları. Yani işbirliği olunca her şey olur. Mersin temiz bir kent diye bilinsin diye biz uğraşıyoruz. Bu önemli bir konu olduğu için dikkatinize sunmak istedim. İlçe belediyelerinin çöp konusunda çalışmalarına destek oluyoruz. Vahşi depolamayı Mersin genelinde bizim dönemimizde bitirdik. Deniz kirliliği bir başka önemli konu. Siteler, Çevre Bakanlığınca takip ediliyor. Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, bu bölgeler sahil ilçelerimiz. Siteler kendi arıtmasını kurmak zorunda."

“Tarıma ve hayvancılığa büyük destek veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin tarıma ve hayvancılığa verdiği desteklerden de bahseden Başkan Seçer, “Üreticiye sağladığımız ekip, ekipman, fide, fidan, sulama borularının yanında, son 3 yılda 75 milyon lira da direkt destek sağladık” ifadesini kullandı. İkinci bölgenin maalesef orman yangınlarının sık yaşandığı bir yer olduğunu belirten Seçer, “Orman yangınları, Orman Bakanlığının sorumluluğunda olmasına rağmen, böyle bir yangın meydana geldiğinde, tüm gücümüzle bölgeye biz de gidiyoruz. Şu anda bu bölgeye, hareket kabiliyeti yüksek 20 adet itfaiye aracını gönderdik” diye konuştu.