Seçer, toplu taşıma yerleşkesinde incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, temmuz ayından itibaren Mersin’in modern bir otobüs yerleşkesine kavuşacağını belirterek, "Tüm ulaşım sistemini kontrol altına alacağımız Ulaşım Kontrol Birimini oluşturacağız” dedi.

Seçer, Toroslar ilçesinde yapımı süren Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yerleşkesinde incelemelerde bulundu. Başkan Seçer, 67 dekar alanda çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, “İnşaat bitim süresi 2022 yılının Aralık ayı ancak süratle çalışıyorlar ve temmuzun ortası gibi bir sürede bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Otobüs filosunu yenilediklerini anımsatan Seçer, “Şu anda 87 yeni otobüsümüz zaten hizmete başladı. Nisan ayı itibariyle 67 yeni otobüsümüz, 9 metrelik otobüsler özellikle ilçe ve kırsal mahalle ulaşımına katkı sağlamak üzere hizmete başlayacak. Bu yılın ekim ayında gelecek 118 CNG’li yeni limonlarımızla toplam 272 aracımız filomuza katılmış olacak. Önceden elimizde mevcut olan 252 aracımızla beraber 500’ün üzerinde bir otobüse sahip olacağız ama bunlardan ekonomik ömrü dolmuş olanlar elenecek. Otobüs filomuzun bu kadar genişliyor olması, yenileniyor olması, tabii ki yerleşme ihtiyacını da beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

Esik çöp depolama alanı, otobüs park alanı oluyor

Otobüs yerleşkesi konusunda sıkıntılar yaşandığını ve Makine İkmal Dairesinin hizmet verdiği alanın yeterli gelmediğini kaydeden Seçer, çalışmaların sürdüğü yeni alan hakkında bilgiler paylaşarak şunları söyledi: “Bu alan Mersin’in eski düzenli çöp depolama alanı. Zemini ıslah ettik ve daha sonra da üst yapıya başladık. Arazinin değerine göre çok cüzi bir parayla 67 dekar araziyi kullanılır hale getirdik. Bu da önemli bir ekonomik kazanç sağladı belediyemize. Buradaki yerleşke içerisinde 200 otobüsün park edebileceği bir parklanma alanı olacak. Yine araçlarımızın tamiri ve bakımı için ünitelerimiz var. Temizliği, yıkanması için ünitelerimiz var. Buradaki çalışanlarımız ve şoförlerimiz için de sosyal tesislerimiz var. Ayrıca şu anda hizmete sunduğumuz mevcut 87 CNG’li aracımıza hizmet veren CNG dolum istasyonumuz var. Bütün bunları düşündüğünüz zaman bu yılın temmuz ayından itibaren Mersin son derece modern bir otobüs yerleşkesine kavuşmuş olacak."

“Lokasyon olarak çok uygun”

Toplu taşıma yerleşkesi olarak seçtikleri lokasyonun da ayrıca önem taşıdığını dile getiren Seçer, “Bizim bu noktaya taşınmamızın temel sebeplerinden biri de lokasyon olarak çok uygun. Çünkü kentin kuzeyi ve yeni yerleşim alanları. Henüz burada geniş bir yerleşim alanı yok. Şehrin periferisinde, kıyısında kalmış bir yer. Uygun bir lokasyon olduğunu düşünüyoruz. Çevre yoluna, otoyola çok yakın ve ana arter bağlantı yollarına çok yakın bir noktada. Hem çevreye rahatsızlık vermeme açısından hem de ulaşım açısından çok önemli bir lokasyon olarak değerlendiriyoruz. Burada tüm ulaşım sistemini kontrol altına alacağımız Ulaşım Kontrol Birimi’ni oluşturacağız” dedi.

“Kadınlarımız çalışmak ve üretmek istiyor”

Başkan Seçer, daha sonra Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi’ndeki halk buluşmasına katıldı. Başkan Seçer, kadınlar için belediye olarak kentin tüm noktalarında eşit hizmet anlayışı ile çalışma yürüttüklerini anlattı. Seçer, “Kadınlarımız, hep söylüyorum taşı sıksa suyunu çıkarır. Bu kadınlarımız çalışmak istiyor, üretmek istiyor, evde tembel tembel oturmak istemiyor. ‘Yahu güçlüyüm bir şeyler yapmak istiyorum. Zaten devir kötü, hayat pahalı, geçim sıkıntısı var. Çocukların okulu var, aşı var, ekmeği var, giysisi var, masraflar çok, katkı yapmak istiyorum’ diyor. Biz bunu duyuyoruz. Mevlana Mahallesi’nde de Gülnar’da da Mut’ta da Tarsus’ta da duyuyoruz. Bütün kadınların isteği bu. Çok değerli, çok önemli” diye konuştu.

Başkan Seçer, halk buluşmasının ardından Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi Cumartesi Pazarı ve Çiftçiler Caddesi’nde esnafla bir araya gelerek, hayırlı işler dileğinde bulundu.