Seçer: "Temel prensibimiz Mersin’i bir öğrenci kenti yapmak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İlköğretim Haftası’ kutlama programına katıldı.

Yenişehir İlkokulu’nda gerçekleşen programa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan ile AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

“Eminim ki, Mersin eğitimde daha da yukarılara çıkacaktır”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni eğitim-öğretim sezonunun hayırlı olmasını temenni ederek, “Yeni bir heyecanla, 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunu bugün başlatıyoruz. Yurdumuzun 81 vilayetinde olduğu gibi, Mersin’de de okullarımız şenlendi, neşelendi. Coşku ile okul bahçeleri, derslikler doldu taştı. Bu yıl artan bir heyecanla, daha fazla bir heyecan ve sevinçle yeni sezona hazırlanıyoruz. Eğitimde başarı ve kalite düzeyinde belli seviyelere gelmiş, önemli mesafeler kat etmiş, önemli başarılar elde etmiş Mersinimiz, inanıyorum ki bu sezon birkaç basamak daha yukarılara doğru çıkacaktır. Elbette ki bu, müşterek gayretle olacak” dedi.

“Çağdaş dünya ile rekabeti, bilim ve sanatla gerçekleştirebiliriz”

Konuşmasına, çocukların enerjisinden kendilerinin de faydalandığını belirterek başlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise “Eğitim, toplumların en temel unsurlarından bir tanesidir. Birçok konuda toplumları yönetenler hata yapabilir. O hatadan dönüldüğü zaman, kısa bir süre içerisinde telafisi mümkün olabilir. Ama eğitim alanında yapılan hataların telafisi, uzun yıllar sürebilir. Onun için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte, ‘hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ şiarıyla günümüz dünyasında, muasır medeniyet seviyesine çıkacaksak, çağdaş dünya ile rekabet edeceksek, hurafelerle değil, bilimle, teknikle, sanatla bunu gerçekleştirmek zorundayız. Onun için de eğitime-öğretime ihtiyacımız var. Onu verecek olan çok değerli, çağdaş, yüzü batıya dönük, Atatürk ilkelerini ve prensiplerini kendine şiar edinmiş bir öğretmen topluluğuna ihtiyacımız var. Onlarla bu ülkeyi kalkındıracağız” diye konuştu.

“En önemli prensiplerimizden birisi, eğitime en yüksek katkıyı sunmak”

Büyükşehir Belediyesi olarak, yasaların verdiği yetki çerçevesinde eğitime katkıyı en üst düzeyde yapmak istediklerini vurgulayan Seçer, “Eğitim alanında her ne kadar makro politikaları belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı da olsa, yerel yönetimler olarak yasalar çerçevesinde bizlerin de bazı uygulamaları hayata geçirme şansımız var. Mutlaka yerel yönetimler, eğitime bir kaynak ayırmak durumundadır. Bizim de yönetime geldiğimizden beri temel prensibimiz, imkanımızı en üst seviyede kullanarak, Mersin’de eğitime katkı sunmak, Mersin’i bir öğrenci kenti yapmak. Sadece ilköğretim çağında, burada yaşayan ailelerimizin çocukları için değil. 4 üniversitemize ülkenin her yerinden, hatta diğer ülkelerden öğrenci gelmesini sağlamak için Mersin’i bir cazibe merkezi haline getirecek tedbirleri, katkıları bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğimizi çok önemsiyorum”

Eğitim alanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bugüne kadar çok değerli çalışmaları birlikte yaptıklarını ve bu işbirliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Seçer, “Bu çalışmalarda emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına, Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliğimiz devam edecek. Çünkü her şey çocuklarımız için, her şey ülkemiz için, her şey geleceğimiz için. Sevgili çocuklar eğitim-öğretim yılınız hayırlı olsun. Zihniniz Akdeniz kadar açık, notlarınız Toroslar kadar yüksek olsun” şeklinde konuştu.