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Seçer, Tarsus’taki yol çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Tarsus’taki sahalarda incelemelerde bulundu. Tarsus’ta 2 adet köprülü kavşak çalışmasını planladıklarını belirten Seçer, “Bu yıl sonuna kadar Mersin merkezde, ana arterlerde sorun haline gelmiş bütün yollarda çalışmalarımızı bitireceğiz” dedi.

MERSİN 06.02.2022, 12:54
Seçer, Tarsus’taki yol çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Tarsus’taki sahalarda incelemelerde bulundu. Tarsus’ta 2 adet köprülü kavşak çalışmasını planladıklarını belirten Seçer, “Bu yıl sonuna kadar Mersin merkezde, ana arterlerde sorun haline gelmiş bütün yollarda çalışmalarımızı bitireceğiz” dedi.

Tarsus’taki ilk saha incelemesi olan İstiklal Caddesi’nin ardından Yarenlik Alanında hem esnafı gezen hem de incelemelerine devam eden Başkan Seçer, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Gezi boyunca çocuklara oyuncak ve vatandaşlara yeni yıl takvimleri dağıtıldı. Başkan Seçer, saha incelemesinin ardından eski Çukurova Fabrikasını da ziyaret ederek, dar gelirli hanelere dağıtılmak üzere imece usulü çalışarak yufka ekmek yapan kadınlar ve yine aynı alanda bulunan Çukurova Resim ve Sanat Galerisi’ndeki sanatçılarla sohbet etti.

“Çalışmalarımız çok yoğun devam edecek”

Tarsus’ta İstiklal Caddesi’nde yapılan çalışmalarla örnek bir yapı oluşturduklarını ve benzer şekilde Atatürk Caddesi ile Yeşilyol’da da prestij cadde çalışmalarının olduğunu ifade eden Seçer, “Şu anda Tarsus’un merkezinde 3 noktada çalışmalarımız devam ediyor. Musalla’da içinde bulunduğumuz caddede, yine yeni hastanenin önünde, İbni Sina Bulvarı’nda 82 Evler’de ve Hürriyet Caddesi’ndeki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki program içerisinde Ali Menteşoğlu Caddesi var. Makam’dan başlayıp Şelale’ye doğru devam edecek çalışmalarımız. Yine bu yıl içerisinde 2 adet köprülü kavşak çalışmamız olacak. Gazipaşa Mahallesi’nde, Yeni Mahalle’de, Atatürk Caddesi ve Gazipaşa Caddesi’nin kesiştiği noktalarda” diye konuştu.

Yol çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Seçer, şöyle devam etti: “Bu yıl sonuna kadar Mersin merkezde, ana arterlerde sorun haline gelmiş bütün yollarda çalışmalarımızı bitireceğiz. Özellikle yaz mevsiminde köy yollarında, yani grup yollarında, bizim sorumluluk alanımızda olan alanlarda mevsimsel çalışmalar yapacağız. Arazi yolları, grup yolları, bizim uhdemizde olan bütün bölgelerde çalışmalar yapacağız. Mersinimiz çok geniş bir hinterland. 16 bin kilometrekare alan ve bizim uhdemizde 10 bin kilometre yol ağı var. Mersin bir tarım bölgesi. Tarımsal üretimin önemli olduğu ve önemli tarım ürünlerinin üretildiği bir bölge. Bu ürünlerin pazara sağlam ve sağlıklı ulaşabilmesi için köylülerimizin sağlam yollardan seyahat etmesi lazım. Yoksa hasat ettikleri ürünler hale gelene kadar hoşafa dönüyor. Ekonomik değerini yitiriyor. Bunu önlemenin yolu sürekli bu bölgelerde yol çalışmalarını devam ettirebilmek. Biz de bu anlayışla, bu bilinçle göreve geldiğimiz günden bu yana bu çalışmaları devam ettiriyoruz."

“Bağışlayandan ekmeği yapanlara, bunları dağıtanlara kadar herkesin eline sağlık”

Eski Çukurova Fabrikasında gönüllü olarak dar gelirli hanelere dağıtılmak üzere yufka ekmek yapan kadınları da ziyaret eden Başkan Seçer, kadınları imece usulü oluşturdukları yapı için tebrik etti. Seçer, “Burada her şey imece usulü, bağış yapılıyor. Burada kadınlarımız gönüllü olarak bir bedel almadan çalışıyorlar. Sonuç itibariyle ekmek yapılıyor. Bu ekmekler de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bunu bağışlayandan ekmeği yapanlara, bunları dağıtanlara kadar herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık” ifadelerini kullandı.

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