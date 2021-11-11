banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Seçer: "Tarım her şeyden önemli"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi ile birlikte önemi daha da artan tarımı dükkana benzeterek, "Herkesin dükkanı kapandı, çiftçinin dükkanı kapanmadı. Zaten o dükkan da kapansaydı, üretim dursaydı, pandeminin başaramadığını açlık başaracaktı" dedi.

MERSİN 11.11.2021, 16:47
Seçer: "Tarım her şeyden önemli"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi ile birlikte önemi daha da artan tarımı dükkana benzeterek, "Herkesin dükkanı kapandı, çiftçinin dükkanı kapanmadı. Zaten o dükkan da kapansaydı, üretim dursaydı, pandeminin başaramadığını açlık başaracaktı" dedi.

Seçer, Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ’Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru tarım’ konulu ’Uluslararası Tarım Çalıştayı’na katıldı. Tarsus Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen çalıştayda konuşan Seçer, pandemi ile birlikte önemi daha da artan tarımı dükkana benzetti. Seçer, “Herkesin dükkanı kapandı, çiftçinin dükkanı kapanmadı. Seralarda, bahçelerde, tarlalarda üretim devam etti. Sebze, meyve, tahıl. Zaten o dükkân da kapansaydı, üretim dursaydı, pandeminin başaramadığını açlık başaracaktı. Demek ki tarım her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

“Mersin’in her 5 dönüm toprağından 1 dönümü verimli tarım toprağı”

Başkan Seçer, Mersin’in gelişen ve kalkınan bir kent olduğunu belirterek, “Her 5 dönüm toprağından 1 dönümü verimli tarım toprağı. Her 5 dönüm toprağının 2,5 dönümü orman. 80’den fazla ürün yetişiyor. İçinde bulunduğumuz Tarsus ovası dünyada en kaliteli mısırın olduğu yerlerden biridir. Türkiye’de zaten ürettiğimiz soya fasulyesi 150 bin ton. 3’te 1’i Tarsus’ta üretiliyor. Buğday üretiminin en kaliteli olduğu, en verimli olduğu yer ama topraklarımız o kadar değerli ki daha birim alanında yüksek verim alacağımız ürünler üretiyoruz” diye konuştu.

Hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Seçer, “Sulama borusundan hayvancılığa, fide fidan desteğinden kooperatifçiliğe kadar desteklerimiz oluyor. Kadınlar çok önemli. Mersin Büyükşehir kendi ölçeğinde, diğer ilçe belediyelerimiz Anamur’dan Tarsus’a kadar 13 ilçemiz herkes el versin. Neden? Evde gizli iş gücü var. Hani benim çok kullandığım bir söz vardır; ‘bizim bu bölgenin kadınları taşı sıksa suyunu çıkarır’. Kadın çalışmak istiyor. Köy gezilerimizde görüyoruz. ‘Bir şey yapmak istiyoruz’ diyor kadıncağız. ‘Bu enerjimiz boşa gidiyor’ diyor. ‘Bize yardımcı olun. İstek var, arzu var; bilgi yok, sermaye yok. Bize bir şey öğretin yapalım. Bize bir el verin’ diyorlar. Çok önemli işler yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, çalıştayın Tarsus, Mersin ve Türkiye tarımına katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, tarımı geliştirmek için tekniğine uygun ve modern ziraat yapılması gerektiğini belirtti. Seçer, “İyi eğitim almış, modern eğitim almış, birikimi olan mühendislerle çalışmak her alanda olduğu gibi tarımda da elzemdir” ifadesini kullandı.

“Tarsus coğrafyasında tarım, memleketimizin bel kemiği durumundadır”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Belediyesinin tarımsal politikaları hakkında bilgiler vererek, “Tarsus coğrafyasında tarım, memleketimizin bel kemiği durumundadır ve Mersin ilinde tarımsal alan açısından neredeyse 1 milyon dekara yaklaşan arazisiyle en büyük tarım merkezidir. Bugün Tarsus’ta, özellikle ve tarımda yaptıkları katkılardan dolayı 2 özel insana parantez açmak istiyorum ve huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Birincisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ki, ziraatın potansiyel olarak en güçlülerinden Vahap Seçer’e özellikle teşekkür ediyorum. İkincisi de Orman Mühendisimiz Osman Polat’a bu konuda çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından Başkan Seçer’e plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Seçer, programın ardından sergilenen zirai ilaçlama multikopterlerini inceledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6