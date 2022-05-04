banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

Seçer: "Sosyal belediyecilikte Türkiye’de çığır açmış bir belediyeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal projelere öncelik verdiklerini belirterek, "Biz sosyal belediyecilikte Türkiye’de çığır açmış bir belediyeyiz” dedi.

MERSİN 04.05.2022, 11:43
Seçer: "Sosyal belediyecilikte Türkiye’de çığır açmış bir belediyeyiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal projelere öncelik verdiklerini belirterek, "Biz sosyal belediyecilikte Türkiye’de çığır açmış bir belediyeyiz” dedi.

Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte merkez Akdeniz ilçesinin kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaştı. Dikilitaş, Bekirde, Civanyaylağı, Iğdır, Esenli, Puğkaracadağ ve Parmakkurdu mahallelerini ziyaret eden Başkan Seçer, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaretlerde dağıtılan oyuncak ve şekerler çocukların bayram neşesine neşe kattı.

“Birliğin, azmin, çalışmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz”

Mersin Büyükşehir Belediyesine İller Bankası’ndan 1 milyon 900 bin nüfusa göre kaynak geldiğini belirten Başkan Seçer, bu kaynağı yaklaşık 400 bin Suriyeli nüfusu ile 2 milyon 300 bin yurttaşa harcadıklarını belirtti. Seçer, “Demek ki her 10 vatandaş için bana gönderilen paranın ikisi yok, yani 5’te 1’i yok. 5’te 4’ünü yerli nüfus için harcıyoruz. O ikiyi de yüzde 20 artı misafir nüfus için harcıyoruz. Onun için Türkiye’nin en zor yerlerinden biri. Burada bizim birbirimize kardeşçe tavrımız, davranışımız, bir belediye başkanının konuşurken ne konuştuğunu bilmesi, hizmet yaparken kimseyi ayırmaması, siyasi görüşünden, köyünden, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrım yapmaması çok önemli. Bu ülke hepimizin. Kimsenin bu ülke üzerinde bir habbe daha fazla hakkı yok. Herkesin hakkı aynı. Size bakarken nasıl biz sizi vatandaş olarak görüyorsak, vatandaşımızın da belediye başkanına bakarken bir partinin belediye başkanı değil, tüm bir şehrin, bütün bir halkın belediye başkanı olarak görmesini arzu ederiz" diye konuştu.

“Biz sosyal belediyecilikte Türkiye’de çığır açmış belediyeyiz”

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Dosthane, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Hamile Bakım Sütü Projesi, gıda kolisi destekleri, evde sağlık ve bakım hizmetleri, fide-fidan destekleri gibi önemli sosyal belediyecilik hizmetlerini anlatarak, “Belediyecilik sadece yol yapmak değil. Kanalizasyonu yapacağız ama şunu unutmayalım; belediye herkesin evi, belediye başkanı herkesin babası,

herkesin abisi, belediyecilik böyle bir şey. Bizde genel alışkanlık; belediye dendiği zaman akla beton gelir. Bir de imar gelir. Belediyecilik bunlar değil. Biz sosyal belediyecilikte Türkiye’de çığır açmış belediyeyiz” ifadelerini kullandı.

“Belediyemiz mevcut imkanlarımızla çok güzel şeyler yapıyor”

Türkiye’nin en huzurlu kentlerinden birinin Mersin olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "Biz Mersin’i seviyoruz, Mersin’e sahip çıkıyoruz, çıkacağız hep beraber. İstiyoruz ki çocuklarımız işsiz olmasın. İş sahalarımız olsun, çocuklarımız çalışsın. Bereket her yerden fışkırsın.” Seçer, konuşmasında vatandaşlara, ‘Belediyemizden memnun musunuz? sorusunu da yöneltti. Vatandaşlar, Başkan Seçer’e alkışlarla karşılık verdi. Seçer bunun üzerine, “Güzel şeyler yapıyoruz. Hayırlı işler yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Belediyemiz, mevcut imkanlarımızla çok güzel şeyler yapıyor. Bizler sokakta rahat gezen belediye başkanlarıyız. Vicdanı rahat hizmet yapıyoruz. Yüzde 45 oyla belediye başkanı oldum. Ben kalan yüzde 55’in de oy vermeyen insanların da belediye başkanlığını yapıyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 04 Mayıs 2022
İmsak 04:12
Güneş 05:52
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:10
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
14°
parçalı bulutlu