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Seçer: "Özbekistan’dan gelecek yatırımcı kardeşlerimize kapımız açık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Eğitim ve Din Ataşesi Abdülmelik Tuyçibayev ile Büyükelçi İkinci Katibi Dilruh Teniraliyev’i makamında ağırladı. Mersin’in yatırımcılar için güvenli bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Mersin hem yaşanabilecek hem yatırım yapılabilecek bir kent. Mersin’in kapısı Özbekistan’dan gelecek yatırımcı kardeşlerimize açık” dedi.

MERSİN 09.03.2022, 15:16
Seçer: "Özbekistan’dan gelecek yatırımcı kardeşlerimize kapımız açık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Eğitim ve Din Ataşesi Abdülmelik Tuyçibayev ile Büyükelçi İkinci Katibi Dilruh Teniraliyev’i makamında ağırladı. Mersin’in yatırımcılar için güvenli bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Mersin hem yaşanabilecek hem yatırım yapılabilecek bir kent. Mersin’in kapısı Özbekistan’dan gelecek yatırımcı kardeşlerimize açık” dedi.

Büyükelçi Alişer Azamhocayev’in Mersin’le ilgili değerlendirmelerini dinleyen ve kentle ilgili olumlu izlenimlerinden memnun kaldığını vurgulayan Başkan Seçer, “Biz de kenti yönetirken önce insanların ruh halini, mutluluğunu öne koyuyoruz. Sonra diğer hizmetler geliyor. Biz Mersin’de insanlar mutlu olsun, kendini özgür hissetsin istiyoruz” dedi.

Mersin’in bölgeden dünyaya açılan en önemli liman kapısı olduğunu ifade eden Seçer, “Mersin Limanı, Türkiye’nin en büyük elleçleme kapasitesine sahip yani liman kapasitesi en yüksek limanlarının başında geliyor. Bu limanın özelliği sadece buradan yurtdışına ihracat ya da yurtdışından Türkiye’ye ithalat değil, bunun dışında transit ticarete konu malların da geldiği yer” diye konuştu.

Amerika’dan bir gıda ithalatının önce deniz, ardından da karayoluyla bu koridor üzerinden İran, Azerbaycan ve Orta Doğu ülkelerine gidebildiğini vurgulayan Seçer, bu açıdan da Mersin’in önemli bir ticaret kenti olduğunu söyledi. Sanayi tesisleri, tarım, ticaret ve limanla Mersin’in zengin bir kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken Seçer, Türkiye’nin en büyük taşımacılık filosunun da Mersin’de olduğunu belirtti. Öte yandan Mersin’in Türkiye’nin 5’inci sırada vergi veren ili olduğunu ifade eden Seçer, 4. etabı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi’nden de bahsetti. Tarsus’ta da OSB’ler kurulduğunu kaydeden Seçer, “Bu bölgenin en eski kenti. Yani bir Semerkand, Buhara tadında bir yer orası. Ben oralıyım, orada doğmuşum. Çok tarihi bir yerdir orası. Orada 2 OSB kuruluyor. Sanayi var. İşte güzelliği, doğası, denizi, Toros Dağları. Bunlar turizme imkan tanıyor. Ne ararsanız var burada. Yeter ki çalışın. Yeter ki bir şeyler yapmaya gayret edin” dedi.

“Mersin hem yaşanabilecek hem yatırım yapılabilecek bir kent”

Büyükelçi Alişer Azamhocayev’ın yatırımcıları Mersin’e çekme konusundaki ifadeleri üzerine davette bulunan Seçer, “Mersin hem yaşanabilecek bir kent hem yatırım yapılabilecek bir kent. İş adamlarınızı buraya yönlendirebilirsiniz. Biz buradayız. Biz arzu ediyoruz dünyanın her tarafından insanlar gelsin. Gelsinler, burada yatırım yapsınlar. Burası güvenli bir yer” ifadelerini kullandı.

Seçer, Mersin’de 2 milyon yerli nüfusun ve 400 bin Suriyelinin yaşadığına dikkat çekerek, “Burada bir tane kavga, gürültü olmaz. Herkes huzur içerisinde” şeklinde konuştu.

Yabancı uyruklu vatandaşların da yaşamak için son yıllarda Mersin’i tercih ettiğini vurgulayan Seçer, “Mersin’in kapısı Özbekistan’dan gelecek yatırımcı kardeşlerimize, burada yaşamak isteyen kardeşlerimize, buradan mülk edinmek isteyen kardeşlerimize açık. Türkiye’de en fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dışında mülk edinilen yerlerinden bir tanesi burası” şeklinde konuştu.

Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ise Özbekistan’daki yabancı şirketler sıralamasında ülke bazında Türkiye’nin ilk 3 içerisinde yer aldığını vurguladı. Birçok alanda ‘Türk modeli’ni uyguladıklarını vurgulayan Azamhocayev, “Özbek iş adamlarını buraya getirelim. Mersinli iş adamlarını Özbekistan’a götürelim. Bu vesileyle sizi Özbekistan’a davet ediyorum” dedi.

2 ülke arasında kardeş şehirler oluşturmak istediklerini de belirten Azamhocayev, “Uygun görülürse Özbekistan’dan bir aday şehir vereceğiz, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla size göndereceğiz bilgileri ve Mersin ile Özbekistan’daki şehirler arasında kardeşlik bağı kuracağız” diye konuştu.

1992 yılında ilk kez Türkiye’ye geldiğini, Büyükelçi olarak görevlendirilmesinin ardından aralarında Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul’un da bulunduğu 51 kenti gördüğünü vurgulayan Azamhocayev, “Akşam Adana’dan buraya ulaştık. Mersin tamamen farklıymış. Akşam sahilde dolaştık, eşimle yürüyüş yaptık. Böyle güzel şehir görmemiştim. ‘Ev mi alsam burada?’ dedim. İlk ziyaretim böyle bir izlenim bıraktı. Binlerce teşekkürler” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediyeler takdim edilirken, Başkan Seçer, Büyükelçi Azamhocayev’in hediye ettiği ve kurulan dostluk bağını simgeleyen kaftanı giydi.

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