Seçer, Mut’ta vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonu mesaisinde Mut ilçesinin kırsal mahallelerini gezerek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Seçer, Sertavul’da esnaf gezisi ve vatandaş buluşmasıyla başlattığı programını, sırasıyla Akçeşme, Esençay, Yıldız, Topluca, Kozlar ve Kelceköy yayla ve mahalleleriyle sürdürdü.

Kırsal mahalle ziyaretlerinde bu hafta sonu Mutlu vatandaşlarla buluşan Seçer; 3 yılı aşkın bir süredir görevde olduklarını ve bu süre içinde, belediyenin zaten kısıtlı olan kaynaklarını yerinde ve israf etmeden kullanarak çok önemli hizmetler ürettiklerini dile getirdi. “Kul hakkı yemek bir insan için hem insani, hem vicdani, hem dinen, hem de hukuken en kötü şey" diyen Seçer, "Bir siyasetçi olarak ben birinci sıraya onu koyarım. Bir siyasetçi olarak hatalı karar alabilirim, yanlış karar alabilirim, yanlış yatırım yapabilirim ama kul hakkı yiyemem, bu bir. İkincisi, asla adaletsiz olamam. Bir hukuk devletinde onurlu, şerefli bir yurttaş olarak yaşadığımı bilirim. Çünkü bu ülkenin ve partinin temelini atan Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeye kazandırdığı en büyük değer budur. Biz hizmet yaparken asla adaletsiz davranamayız. Bu konuda Genel Başkanımın da bize talimatı, ‘sakın ola hizmetlerinizi adaletsiz yapmayın, herkese adaletli hizmet götürün’ şeklindedir. 806 mahallemiz ve dolayısıyla 806 mahalle muhtarımız var. Bugüne kadar hiçbir mahalle muhtarım bana, ‘Siz ayrımcılık yapıyorsunuz. Sana bizim köyden oy çıkmadı diye hizmet yapmıyorsun’ demedi, diyemez de. Çünkü böyle bir anlayışımız yok. Biz hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz. Başkanınıza güvenin, inanın. Başkanınızın adaletine, sizi sevdiğine, saydığına, hizmet için gecesini gündüzüne kattığına inanmanızı istiyorum” dedi.

“Mersin daha eğitimli ve aydın bir kent olsun istiyoruz”

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kendi görev alanlarına girmese de yol yapımı başta olmak üzere birçok konuda destek olduklarını ifade eden Seçer, merkezde verdikleri önemli hizmetler hakkında da bilgi verdi.

Eğitimi çok önemsediğini vurgulayan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin gösterdiği başarıları anlattı. "Dershanelerimizi kullanın" diyen Seçer, “Şu an dışarıda dershanelerin fiyatı 25 bin liradan aşağı değil. Bizim dershanelerimiz ücretsiz. Bu yıl öğrencilerimiz önemli başarılar elde etti. Bin 244 öğrencimiz tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik, eczacılık, öğretmenlik gibi önemli bölümleri kazandı. Biz istiyoruz ki, Mersin daha eğitimli ve aydın bir kent olsun. Mesela Mut böyle bir ilçemiz. Mut, Gülnar gibi başarı oranı yüksek yerler bizi gururlandırıyor. Kırsalda insanların yaşama tutunması için mutlaka okuması gerekir” diye konuştu. Gençleri üniversite sınavlarına hazırlamanın yanı sıra, üniversite hayatında da yalnız bırakmadıklarını kaydeden Seçer, “Üniversiteyi kazanan her çocuğumuza, kazandıkları bölümün süresine göre ilk yıl bin 500 lira ile 4 bin 500 lira arasında değişen miktarlarda karşılıksız eğitim yardımı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Evde Sağlık ve Bakım Hizmetinin de önemli bir proje olduğunu ve geniş bir alanda hizmet verdiğini kaydeden Seçer, “Her şeyden önemlisi insanın canı, insanın huzuru. Canımız yanıyorsa, paramızın kıymeti yok, yol yapmışız kıymeti yok. Evde sağlık ve bakım hizmeti ile vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz” diye konuştu.

Dosthane hizmeti ile hasta yakınlarına kalacak yer ayarladıklarını, ’Teksin’ uygulaması ile artık herkesin belediyeye rahatlıkla ulaşabildiğini dile getiren Seçer; yol asfalt çalışmaları, ulaşım, içme suyu gibi hizmetlerin yanı sıra, yapılan tarımsal destekler sayesinde de üreticinin daha rahat nefes almasını sağladıklarını sözlerine ekledi.