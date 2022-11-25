Seçer: "Metro projesi, otopark sorununun çözümüne de katkı sunuyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro inşaatı projesinde yer alan otoparkların kent merkezinde yaşanan otopark sorununa çözüm olacağını belirterek, “Metro inşaatında yer alan 11 istasyonun 6’sında, toplamda 2 bin 300 araçlık otopark yer alacak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı 3. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste birimlerden gelen 1, komisyonlara havale edilen 5 olmak üzere 6 madde görüşüldü.

“Yetki alanımızdaki yerlerde canla başla çalışıyoruz”

Başkan Seçer, önceki gün etkisini artıran yağmur nedeniyle, kentin özellikle batı ilçelerinin olumsuz etkilendiğini, bir vatandaşın hayatını kaybettiği, birçok sera ve tarım alanının zarar gördüğünü ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak yetki alanları içerisinde canla başla mücadele ettiklerini ifade etti. Ölen vatandaşa Allah’tan rahmet dileyen Seçer, tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şehir merkezinde MESKİ’nin mazgal temizliği konusunda çok hassas davrandığını ve mazgalların temizliğini rutin olarak yaptığını ifade eden Seçer, “Fakat bazıları ilginç bir şekilde mazgalları açıyor, toprak koyuyor, üzerine de bir halı örtü koyuyor, mazgalı ortadan kaldırıyor. Bunun temel sebebi; yağmur suyu hatlarına bazı vatandaşlar, kaçak bir şekilde kanalizasyon bağlıyor. Kanalizasyon yağmur suyu hatlarına karışınca mazgallardan kötü koku veriyor caddeye. Bu kötü kokuyu önlemek için esnaf böyle bir uygulama yapıyor. O da bir felakete neden olabilecek sonuçlar doğuruyor. Bunlar yanlış şeyler” diye konuştu.

“İtfaiye, can ve mal güvenliği açısından en önemli birimlerimizin başında geliyor”

Büyükşehir Belediyesinin itfaiye teşkilatı kadrosu ile ilgili açıklamalarda bulunan Seçer, itfaiye teşkilatında işçi kadrosunda personel çalıştırmak yasal olmadığı için, 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 282 itfaiye memuru kadrosu için 2 kez talepte bulunduklarını, fakat bugüne kadar herhangi bir yanıt gelmediğini belirtti. Direkt can ve mal emniyeti ile ilgili bir birimden bahsettiklerini kaydeden Seçer, “Afetlere, yangına, taşkına, herhangi başka bir olumsuzluğa direkt müdahale eden en önemli birimlerimizin başında itfaiye teşkilatımız geliyor” ifadelerini kullandı.

İtfaiye Dairesinde görev yapacak personelin, inşa ettikleri Ata Eğitim Merkezinde eğitim alacağını belirten Seçer, “Türkiye’nin her yerinden belediyeler, itfaiyecilerini göndersinler burada eğitim verelim düşüncesiyle yaptık. Toroslar bölgemizde çok güzel bir eğitim

merkezi. Biz İtfaiye Dairemize alacağımız personelimizi, artık burada eğitimden geçireceğiz ve emin olabilirsiniz ki hiçbir şaibeye meydan vermeden, tamamen objektif kriterleri ortaya koyup sınav yapacağız” şeklinde konuştu.

“Mersin merkezde otopark sorunu kalmayacak”

Meclis Toplantısında, Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi’nde yer alan otopark konusunda yaptıkları revizyonda, zemin durumunu da göz önünde bulundurduklarını kaydeden Seçer, “Yaptığımız çalışmalarda 2 katlı 400 araçlık bir otopark inşaatının yeterli ve uygun olduğunu gördük. Bu idarenin bir tasarrufudur. Ayrıca burası bize Milli Emlak tarafından tahsis edilmedi. Burası zaten belediyenin tahsisli bir alanıydı. Yalnız statü değişikliği talep etmiştik. Milli Emlak da belli bir kira karşılığında bir kamu malını, bir kamu kuruluşuna bedeli karşılığında verdi” diye konuştu.

Metro inşaatı projesinde yer alan otoparkların da kent merkezinde yaşanan bu soruna çözüm olacağını belirten Seçer, “Metro inşaatında toplamda 11 istasyonumuz var. Bu 11 istasyonun 6’sında, toplamda 2 bin 300 araçlık otopark yer alacak zaten. Bu otoparklar da yaşanan sıkıntının çözümüne katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

“Metro projesinde ne teknik, ne de bürokratik bir eksiklik yok”

Başkan Seçer, meclis toplantısında metro inşaatı konusunda şu ifadeleri kullandı; “Bu metro inşaatı eninde sonunda biter. Bir yıl gecikmeli biter, 2 yıl gecikmeli biter ama biter. Bu Mersin’e gerekli olan bir proje. Mersin 5. sırada vergiyi veriyorsa, devletin bütçesine para gönderiyorsa, diğer illere ayrılan bütçe kadar Mersin’e de ayrılmalıdır.”