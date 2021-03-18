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Seçer, meslek odaları ve dernek başkanları ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte faaliyet gösteren meslek odaları ve dernek başkanları temsilcileriyle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

MERSİN 18.03.2021, 10:53
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Seçer, meslek odaları ve dernek başkanları ile buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte faaliyet gösteren meslek odaları ve dernek başkanları temsilcileriyle bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıyı uzun zamandır tasarladıklarını, ancak pandemi nedeniyle sürekli ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Seçer, geçtiğimiz günlerde Tarsus ve Mersin merkezdeki odalar, borsa temsilcileri ve diğer kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlattı. Kentin beklenti ve geleceğine dair gerçekleşen bu toplantıdan karşılıklı bir fikirle çıkmak istediklerini belirten Seçer, “Gerçekten insanlar düşüncelerini söylesin, ben düşüncelerimi söyleyeyim. Bu toplantıdan karşılıklı bir fikirle çıkalım. Çünkü bizler için gerçekten çok önemli. Yönetimde çok daha rahat kararlar alabiliyorsunuz bir yönetici olarak. Kentin her noktasında tesiri olan bu insanların birinci ağızdan görüşlerini almak, bizim de o alanlardaki kararlarımızı daha doğru yapıyor. Ekonomi dünyasındaki insanların o alana bakış açısı bizim için önemli" dedi.

“Bunu kurumumda geleneksel bir anlayış haline getirmek istiyorum”

Seçer, toplumun her kesimi ile bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, “Yönetimde olduğum süre içerisinde, bu görevde olduğum süre içerisinde bunu kurumumda bir geleneksel anlayış haline getirmek istiyorum. İlçelere de gidiyoruz, ziyaretler yapıyoruz, aynı uygulamaları oralarda da yapıyoruz. İnsanlar da sizi dinlediği kadar, sizlerle konuşmak, birinci ağızdan bir şeyleri paylaşmak istiyor. Belki de en çok istedikleri bu. Yani bir tarafta hizmeti eksik yapabiliyorsunuz, onu hoş görüyor. Ama diyalog kuramıyorsanız, onu hoş görmüyor. O açıdan önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Birçok arkadaşımızın bize bilgi aktaracağı, bizim de gözlemlerimizi aktaracağımız önemli konu başlıklarımız var”

Toplantıda kent gündemine dair konu ve koşulları konuşacaklarını ifade eden Başkan Seçer, şunları söyledi: “Bugün de gündemimize dair, kentin şu anda konuştuğu konuları, bizim içinde bulunduğumuz koşulları ve şartları konuşacağız. Geçtiğimiz gün meclis toplantımız vardı. Orada da çok önemli, kenti ilgilendirecek bir gündem maddesi vardı; liman. Yine önemli gündem maddelerinden bir tanesi, polipropilen tesisi. Bunun yanında tabii ki kentin pandemi ile ilgili süreçte hangi noktalardan hangi noktalara evrildiği, şu anda içinde bulunduğumuz koşullar, başta Tabipler Odası, Eczacılar Odası olmak üzere birçok arkadaşımızın bize bilgi aktaracağı, bizim de buradaki yerel yönetimler olarak gözlemlerimizi aktaracağımız önemli konu başlıklarımız var. Yine bugünün çok önemli gündem maddesi, özellikle hukukçuları ilgilendiren Danıştay’ın aldığı belediye şirketleri ile ilgili bir karar var. Bütün bunları masaya yatıracağız. Ama bunun yanında lokal, spesifik bana sorular yöneltebilirsiniz. Hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz, öneriler getirebilirsiniz.”
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