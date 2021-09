Seçer: "Mersin’i çok değerli noktalara getireceğiz"

Fotoğraf ustası İlyas Yılgör adına birincisi düzenlenen ’hayat’ temalı ’İlyas Yılgör 2021 Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın ödül törenine katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Umut ediyorum hep beraber Mersin’i çok değerli noktalara getireceğiz” dedi.

Mersin Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Yılgör Ailesi tarafından organize edilen yarışmanın ödül töreni Mersin Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapıldı. ’İlyas Yılgör 2021 Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na 68 ülkeden 850’ye yakın fotoğrafçı, 3 bine yakın eserle katıldı. Yarışmada ödüle layık görülen Adana ve Denizli’deki fotoğraf sanatçıları törende yer aldı. Adana’dan katılan ve yarışmada üçüncü olan Muhammet Doğan Temur’a ödülünü Başkan Seçer verdi.

“Sanatın her alanında yapılan her çalışma bana göre önemlidir”

Başkan Seçer, Mersin’e değer katan isimlerden olan İlyas Yılgör adına düzenlenen yarışmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Sanatın her alanında yapılan her çalışma bana göre önemlidir. Bu tip organizasyonlar, yarışmalar, etkinlikler aslında o alana değer katmak, farkındalık oluşturmak, bir anlamda da sanatı ve sanatçıyı daha ileriye taşıma amacını güdüyor” ifadelerini kullandı. Mersin’e dokunan, iz bırakan insanları ve çalışmalarını önemsediklerini dile getiren Seçer, bu amaçla oluşturulan Mersin’e Değer Katanlar (MEDEKA) hakkında da bilgiler verdi. MEDEKA’yı ’bir projenin ötesinde bir anlayış’ olarak nitelendiren Seçer, Mersin’in bir geçmişi olduğunu ve kentte her alanda emek veren insanlar olduğunu vurguladı.

“Biz Mersin’e değer katmak istiyoruz”

’İlyas Yılgör Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nı bundan sonraki süreçlerde daha zengin hale getireceklerini kaydeden Seçer, “Biz Mersin’e değer katmak istiyoruz. Bugüne kadar katan insanları, dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun bulup bu özelliklerini halen Mersin’e yansıtmalarını istiyoruz. Çok önemli çalışmalar yapılacağını düşünüyorum. Kendi hayatının sınırları dışında da ‘kente ne yapabilirim?’ diye çaba gösteren onlarca, binlerce gönüllü insan var. Gönüllü değer var. Umut ediyorum hep beraber Mersin’i çok değerli noktalara getireceğiz. Yarışmada dereceye giren ya da girmeyen bütün sanatçılara da emeklerinden, gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sizlerin desteği ile hep beraber bugünleri daha ileriye taşıyacağız”

Mersin Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Önder Türkmen ise “Mesleğimizi daha ileri noktalara ulaştırmak için bu yarışmayı her yıl düzenlemek üzere burada bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da sizlerin desteği ile hep beraber bugünleri daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.