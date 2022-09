Seçer: "Mersin’e daha fazla değer katmak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (MEGİAD) yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Mersin’in değerli bir kent olduğunu ve daha fazla değer katmak istediklerini söyleyen Seçer, “Mersin, fırsatlar sunan bir memleket” dedi.

Başkan Seçer, zaman zaman sivil toplum örgütleriyle, meslek odalarıyla ve sendikalarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Bu buluşmalarda, mutlaka Mersin’in sorunlarını konuşuyoruz. Bugün de MEGİAD’ın çatısı altında, sizlerin sorunlarını dinleyeceğim. Ben de Mersin’e dair bugüne kadar neler yaptık, bugün neler yapıyoruz, kalan 1,5 yıllık görev süremiz içerisinde neyi öngörüyoruz, bunları sizinle paylaşmak isterim” diye konuştu.

“Mersin her açıdan fırsatlar sunan bir memleket”

Mersin’in değerli bir kent olduğunun vurgusunu yapan Seçer, “Hepimiz, Mersin’e daha fazla değer katmak istiyoruz. Ben eminim ki, bu topluluğun birçoğu hem kendisine hem de ailesine daha iyi bir gelecek talebiyle bu kentte yaşıyor. Mersin göçlerle büyümüş ve kurulmuş bir kent. Dolayısıyla buraya gelen her insan, aslında her şeyin daha iyisini arzu eden ve isteyen insandır. Çünkü, standardının daha üzerinde yaşam arzusu olmayan bir insan, bulunduğu yeri terk etmez. Onun için Mersin, her açıdan fırsatlar sunan bir memleket. Aynı Amerika gibi. Orası nasıl ‘fırsatlar ülkesi’ olarak anılıyorsa, Mersin de ‘fırsatlar memleketi’ olarak anılabilir” ifadelerini kullandı.

Mersin’de yaşamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu kaydeden Seçer, “Çok keyifli, çok dinamik, çok enerjik bir kentte yaşıyoruz. Her şeye rağmen, tabi ki siyasetin kirlettiği bir alan da var. Fakat bu alanı insanlar kirletmiyor, insanlardan bir memnuniyetsizliğimiz yok. İnsanlar sadece sokakları kirletiyor, biz de temizliyoruz. Ama toplumu kirleten siyaset ve siyasetçi. Biz de mümkün olduğunca temiz kalmaya çalışıyoruz. Bu kirlilikten üzerimize bir şey bulaşmaması için gayret sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu seneki ilk buluşmamız başkanımızla olsun istedik”

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol da “Pandemi süreci ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı hepimiz mücadele içindeydik. Bugüne kadar buluşmamızı gerçekleştiremedik. Bu seneki ilk buluşmamız da Büyükşehir Belediye Başkanımızla olsun istedik. Sağ olsun bizi kırmadı, şeref verdi” dedi.