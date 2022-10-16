Seçer: "Mersin’de üretici kadınlarımızla çok güzel işler yapıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde üretici kadınlarla bir araya geldi.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Seçer, konuşmasına Bartın’da yaşanan maden kazasında hayatlarını kaybeden madencileri anarak başladı.

Seçer, kendisine kaynak olarak gelen paranın vatandaşın parası olduğunu vurgulayarak, Mersin’de çok güzel işlerin olduğunu ve Mersin’in özünde bir tarım kenti olduğu gerçeğini belirtti. Seçer, "Biz Türkiye’nin en değerli üretimini ve cirosunu yapan 5. veya 6. sırada kentiyiz. Ne kadar güçlü bir kentte yaşadığımızı herkes bilsin. Herkes bizden tarımsal destek istiyor. Bu bizim görevimiz değil, fakat üreticiye yardımcı olmak için bu katkıyı veriyoruz ve bunun için de bütçemizden önemli bir pay ayırıyoruz. Daha kaliteli ve daha fazla üretim yapalım diye” ifadelerini kullandı.

“Tarımsal alanda desteklerimiz ve eğitimlerimiz sürüyor”

‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesinden şu anda 180 yetiştiricinin faydalandığını ve bunların içerisinde kadın yetiştiricilerin önemli bir yer tuttuğunu belirten Seçer, “Bugüne kadar desteğimizden yararlanan 180 ailenin 94’ü kadın üretici ve bizden toplamda 2 bin 350 hayvan almışlar. Kazanç adını taşıyan projemizden 96 kadın üreticimiz yararlanmış. Toplam 9 bin 600 kaz kazanmışlar, bunu yetiştiriyorlar” diye konuştu.

Seçer, Silifke’deki Gazi Çiftliği’nde gerçekleştirilen etkinlik ve eğitimlerden de bahsederek, kadın üreticilere kompost gübre eğitiminden, paketleme ve satışa, ambalaja, birçok konuda orada kadınlarımıza eğitim verildiğini hatırlattı. Seçer, Darısekisi’nde de çok güzel bir Örnek Köy kurulduğunu anımsatarak, “Bu işler Mersinden Kadın Kooperatifi’nin katkılarıyla, milli eğitimin, halk eğitimin destekleriyle oldu” şeklinde konuştu.

Yöneticilik konusunda Atatürk’ü örnek aldığını, O’nun askeri dehası yanında, muhteşem bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Seçer, “Atatürk devlet adamıydı, bezirgan siyasetçi değildi. Onun aklıyla, onun zihniyetiyle bu ülkeye hizmet ettiğimiz için, gelecek kuşakları düşünerek bu ülkeyi yönetiyoruz. Oy sizin en değerli varlığınız. Hiç kuru gürültülere pabuç bırakmayın. Yalana dolana, insanların duygularını istismar edenlere, dilini, milliyetini, mezhebini kullanan siyasetçilere kulak asmayın. Kimden hizmet alıyorsanız, size samimi olarak hizmeti kim getiriyorsa götürün o insana oy verin ki, namerdin karşısında onu mağlup etmeyin. Bölücülük, bu ülkenin en büyük belalarından biridir. Kavga etmek kimseye fayda sağlamaz. Onun için birlik, beraberlik, sevgi ve saygıda kesinlikle taviz vermeyiz” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi ve gönüllülük çalışmaları hakkında konuşan Meral Seçer de 2019 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Gönüllülük Şubesi’nde gönüllü olarak yola koyulduklarını belirterek, “Kadınlarımızla sohbetlerimizde ürettiklerini değerlendirmek, bunların aile ekonomilerine katkılarını sağlamak istiyorlardı, ancak bunları tek başlarına yapamazlardı. Böyle bir durum sonucunda Mersin’de, 2019’dan beri çok şahane olaylar gelişti” diye konuştu.

Seçer, bu süreç içerisinde hayata geçirilen projeler sayesinde, üreten ve sosyalleşen kadınların sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Kadın üretici pazarları sayesinde, kadınların ürettiği ürünler sadece pazarlarda değil, Mersin’de ve ulusal pazarlarda da duyulmaya başladı. Sonuçta şunu gördük, ürettiğinizin kıymetini bildiğinizde, ayaklarınız yere daha sağlam basacak” ifadelerini kullandı.

Kazanç Projesi çerçevesinde kaz alan üreticilerden Rukiye Cılız, kaz üreticisi olmadan önce yaşadığı zorlu hayatı ve sağlık sıkıntılarını anlattı. Cılız, “Kaz üretimi için başvurdum ve çıktı. Gecemi gündüzüme kattım. Her şeyleri ile ilgilendim ve bana umut oldular. Yaşayabildiğim kadar yaşayıp, köyümde, toprağımda doymaya çalışacağım. Hiç kimseye muhtaç değiliz. Kadın olarak yapamayacağımız, altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok. Bu fırsatı bize veren Bakanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.