Seçer: "Mersin belediyecilik tarihinin en şeffaf belediyeciliğini yapıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ ile birlikte devraldıkları toplam 530 milyon dolar borcun 200 milyon dolar seviyelerine indiğini belirterek, bir taraftan borçları eksilttiklerini bir taraftan da hizmet üretmekten ödün vermediklerini söyledi.

Seçer, katıldığı bir derneğin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Mersin’in geleceği için herkesin birlikte hareket etmesi çağrısı yaptı. Büyükşehir Belediyesinin mali açıdan güçlü bir belediye olduğu vurgusunu yapan Seçer, “Burada hem belediye başkanı hem de meclis üyesi olan arkadaşlar var. Bizim dönemde, belki de Mersin belediyecilik tarihinin en şeffaf büyükşehir belediyeciliğini yapıyoruz. En ince ayrıntısına kadar kendilerine hesap veriyoruz. Bu zaten bizim görevimiz” dedi.

Göreve geldiklerinde büyükşehir belediyesi ve MESKİ kurumlarına ait devraldıkları toplam 530 milyon dolar borcun 200 milyon dolar seviyelerine indiğini belirten Seçer, bir taraftan borçları eksilttiklerini bir taraftan da hizmet üretmekten ödün vermediklerini ifade etti. İş dünyasını ilgilendiren hizmetlerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, 13 sene önce temeli atılan Erdemli Hali inşaatına yeniden başlandığını ve tesisi bitirdiklerini söyledi. Seçer, talep edildikten 2,5 yıl aradan sonra tahsisini aldıkları Anamur Halinin de inşaatına hızla başlayacaklarını belirtti. Anamur Hali örneğini vererek yerel derneklerin, kurumların devreye girmesiyle bakanlıklarda işlerin değişebildiğini dile getirdi.

“1/1000’lik planların ardından Akdeniz’de çok güzel yatırımların başlayacağını görüyorum”

Mersin’in imar planları hakkında da bilgiler veren Başkan Seçer, Mersin’in 1/5000’lik imar planlarının tamamlandığını hatırlattı. 1/1000’lik planların da Mezitli’de sorun kalmadığı, Yenişehir’de bitmek üzere olduğu, Toroslar’da devam ettiği ve Akdeniz’de de ikinci etap görüşmelerinin başladığı bilgisini veren Seçer, Akdeniz’deki bu planların önemine dikkat çekti. Seçer, “Akdeniz önemli. Binlerce dekar arazi. Lojistik, depolama alanları, sanayi ya da mesleki sitelerin yapımı için çok önemliydi. Bu çalışmalar da çok kısa sürede bitecek. Orada çok güzel yatırımların başlayacağını görüyorum” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) iş yeri olanların dört gözle beklediği doğu-batı aksında demiryoluna paralel olacak ve Mersin’i Tarsus OSB’ye bağlayacak yol çalışması hakkında da Başkan Seçer, “Arkadaşlarımız, 1/1000’lik planları çalıştıktan sonra bu iş bizdedir ama belli ki bu döneme yetişmeyecek. Biz gelecek dönem için Allah nasip ederse sizden tekrar bir 5 yıllık vize istersek, seçim manifestomuzda vereceğimiz sözler arasında o da olacak” şeklinde konuştu.

Mersin Metro projesini de değerlendiren Seçer, İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir örneklerini vererek, “Allah aşkına Mersin’in neyi eksik” eleştirisini yaptı.

“Mersin, lobisi eksik bir kenttir”

“Mersin lobisi eksik bir kenttir” diyen Başkan Seçer, “Gaziantep, Kayseri, Konya ekonomik, şehir planlaması ve yatırımlar olarak bizden fersah fersah ilerledi. Bunun yegane sebebi, Mersin’de bir kent lobisi anlayışının henüz yerleşmemiş olmasıdır. Bugün için bir büyükşehir belediye başkanı olarak empati yapmanızı, beni anlamanızı ve bu konuda ne kadar derin üzüntüler, zorluklar çektiğimi bilmenizi isterim” ifadesini kullandı.