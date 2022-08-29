Seçer, Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali’ne katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karaduvar Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Derneği tarafından, Karaduvar Muhtarlığının destekleri ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ‘15. Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali’ne katıldı.

Seçer, festivalde emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında gençlere, “Sizler geleceğimizin umudusunuz. Sizlere güveniyoruz. Sizler iyi yetişin istiyoruz, iyi eğitim görün istiyoruz, mutlu olun istiyoruz. Dünyayı takip edin, hiçbir konuda geride kalmayalım. Kimsenin sömürüsü, müstemlekesi olmayalım” dedi.

Bu haftanın 30 Ağustos Zafer Haftası olduğunu hatırlatan Seçer, “30 Ağustos deyince aklınıza kim geliyor? Elbette, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. O’nu saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos çok önemli bir gün. Bugün üzerinde onurlu, şerefli bir birey olarak, bir vatandaş olarak yaşadığımız toprakların, emperyalistlerden temizlendiği gündür 30 Ağustos. Biz tam bağımsız bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok birbirimize sarılacağız, güveneceğiz, inanacağız ve ülkemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz” diye konuştu.

“Mersin özgürlüklerin kenti”

Mersin’in her bakımdan çok güzel bir kent olduğunu kaydeden Seçer, “Mersin; doğudan, batıdan, kuzeyden, Orta Anadolu’dan herkesin kardeşçe yaşadığı bir kent. İnsanları ırklarına, mezheplerine, cinsiyetlerine göre ayıranlara kulaklarınızı tıkayın. Sizlere ‘kardeşçe yaşayın, barış içerisinde yaşayın, dostça yaşayın’ diyenlere kulağınızı açın, onlarla beraber olun” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer konuşmasının sonunda, “Mersin gençlerin kenti, Mersin özgürlüklerin kenti, Mersin çağdaş bir kent, Mersin hoşgörülü bir kent, Mersin Atatürk’ün kenti. Sizlere inanıyoruz, sizleri seviyoruz, sizlere sahip çıkacağız, sizleri gözümüz gibi koruyacağız. Yemeyeceğiz yedireceğiz, içmeyeceğiz içireceğiz, üşüyeceğiz ki sizi üşütmeyeceğiz. Tıpkı bir annenin şefkati gibi sizleri sarıp sarmalayacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, pop müziğin sevilen isimlerinden Cem Belevi sahne aldı ve en güzel şarkılarını Karaduvar halkı ve gençler için söyledi. Başkan Seçer de gençlerle birlikte konseri dinledi.