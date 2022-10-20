Seçer: "İnsanlar, nice medeniyete ev sahipliği yapmış Tarsus’ta koşacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonu koşulacak olan 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ile son derece renkli bir etkinliğe imza atıldığını söyledi.

Seçer, katıldığı bir televizyon programında, yarı maratonda 11 ülkeden 40’ı yabancı toplam 430 sporcunun yarışacağını belirterek, "Pazar günü aynı zamanda bir de halk koşumuz var. O koşu için de 3 bin 684 vatandaşımız kayıt yaptırmış. Hatta bu koşu için kayıtlar, pazar günü koşunun yapılacağı saate kadar devam edecek” dedi.

“Mersin coğrafyası spor etkinliklerine çok uygun”

Maratona bu yıl Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Etiyopya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Kenya, Tacikistan ve İzlanda’dan sporcuların da katılacağını ifade eden Seçer, “Bu etkinlikte insanlar medeniyetlere, imparatorluklara ev sahipliği yapmış, imparatorlukların başkenti olmuş, üniversiteler kenti Tarsus’ta koşacak” diye konuştu. Mersin’in coğrafyasının spora, etkinliklere, festivallere ve yarışlara son derece uygun olduğunu kaydeden Seçer, “Mersin, 12 ay boyunca birçok aktiviteyi yapmaya müsait. Halkı çok sıcakkanlı, çok misafirperver. Çünkü anlattığım gibi muazzam bir tarihi, kültürel birikimi olan, her haliyle 10 numara bir kent diyebilirim kentim için” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, çok önemli etkinlikler yaptıklarını kaydeden Seçer, “Mutlaka her kurum, belediyeler, diğer kurumlar kendince önemli ve değerli çalışmalar yapıyorlardır ama Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle spor, sanat, kültür konularına 3,5 yıllık yönetim olarak çok muazzam önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Dolu dolu spor etkinliklerimiz olacak”

Sporu ve sporcuyu çok önemsediklerini kaydeden, bu çerçevede birçok etkinlik ve turnuva gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Seçer, şöyle devam etti; “23 Ekim’de Tarsus’ta 14.’sü gerçekleştirilecek Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu var. Öncesinde 21 ve 22 Ekim’de Mersin merkezde Gençlik Festivalimiz var. Yine Tarsus’ta 4-5-6 Kasım’da 1.’sini yapacağımız Uluslararası Tarsus Festivalimiz olacak. 2023 yılı içerisinde nisan ayında 6.’sını yapacağımız Tour Of Mersin Bisiklet Turu’muz var. Yine 2023 yılının aralık ayında 5.’sini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Mersin Maratonu olacak. Çok renkli görüntülerin olduğu, çok güzel etkinliklerin olduğu günler geçireceğiz.”

Pazar günkü halk koşusunda kendisinin de koşuya katılacağını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Spor demek barış demek, kardeşlik demek, dostluk demek. Muazzam bir birleştirici güç demek. Onun için sporu önemsiyoruz” dedi.