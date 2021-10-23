Seçer, inşaat mühendislerinin önemine vurgu yaptı: “Hayatımız sizlerin ellerinde”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, inşaat mühendisliği mesleğinin önemine vurgu yaparak, “Hayatımız sizlerin ellerinde, yaşadığımız binalarda” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının kuruluşunun 67. yılı dolayısıyla Mersin Şubesi tarafından düzenlenen kuruluş balosuna katıldı. Baloya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çeşitli oda ve kurum temsilcileri ile İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesine üye çok sayıda mühendis katıldı.

“Hayatımız sizlerin ellerinde, yaşadığımız binalarda”

Meslekte 25, 40 ve 50 yılını doldurmuş mühendislere plaketlerin verildiği etkinlikte Başkan Seçer, inşaat mühendisliği mesleğinin insanlar için önemine vurgu yaptı. Seçer, “Hayatımız sizlerin ellerinde, yaşadığımız binalarda; bu konuttur, işyeridir ya da sosyal alanlardır. Sizlerin emekleri, beyin gücü, bilgi birikimi, yaptığınız mühendislik hesaplarıyla oluşan yapılarda bizler yaşamımızı sürdürüyoruz. Hatta sadece insanlar değil, diğer canlılar da” diye konuştu.

Parlamentoda yasalaşan mevzuatların oluşturduğu sıkıntılara da değinen Seçer, burada en büyük görevin odaya düşmesi gerektiğini söyledi. Seçer, 67. Kuruluş Balosunda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, tüm inşaat mühendislerine çalışmalarında başarılar diledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Gülçin Barbaros da açılış konuşmasında,

“Mühendislik fakültesindeki ilk günümü hatırlıyorum. Profesör hocamın söylediği söz aklımdan çıkmıyor. Demişti ki; ‘Sizler inşaat mühendisi olacaksınız. Doktor ameliyatta bir hata yapar bir cana mal olur. Ancak mühendis bir hata yapar binlerce cana mal olur.’ Bu nedenle biz mühendisler bu bilinçle hata yapmamak üzerine eğitim alıyoruz. Ama mühendislik hizmeti almadan yapılan binalar ya da denetimsiz binalar binlerce cana mal olabiliyor. İnanıyorum ki, depreme dayanıklı yapılarda can güvenliğinin değil, güzel günlerin konuşulacağı zamanlara ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından baloda meslekte 25, 40 ve 50 yılını tamamlamış mühendislere plaketler takdim edildi. Meslekte 40 yılını tamamlayan Abbas Çevik ile 50 yılını tamamlayan Sezai Coşkun’a plaketlerini Başkan Seçer verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış da meslekte 25 yılını dolduran Mehmet Fadıl Çakıcı’ya plaketini teslim etti.