Seçer: "İkinci dönem adaylığımda toplu konut projelerini süratle başlatacağım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ikinci dönem adaylığı durumunda manifestosunda Mersin halkına vereceği başat sözün ‘toplu konut projeleri’ni süratle başlatmak olacağını belirterek, "Zaten taslak çalışmalarımı başlatmış durumdayım” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Aralık Ayı 1. Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki toplantıda, birimlerden gelen 26 ve komisyonlara havale edilen 4 olmak üzere toplam 30 madde görüşülerek oylandı. Başkan Seçer toplantıda metro, katlı kavşaklar, imar planları gibi birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

“Dikenli Yol Alt Geçidi, bugüne kadar yapılan en derin alt geçit olma özelliğini taşıyor”

Dikenli Yol Alt Geçidini hizmete açtıklarını hatırlatan Seçer, bu alt geçidin hizmete alınmasıyla hem vatandaşları trafik sorunundan kurtardıklarını hem de 2. Çevre Yolunu transit hale getirdiklerini ifade etti. Alt geçidin teknik bilgilerini de paylaşan Seçer, “Bu alt geçit, bugüne kadar Mersin’de yapılan en derin alt geçit olma özelliğini taşıyor. Kuzey- güney aksında ilk alt geçit olma hüviyetini taşıyor. Bildiğiniz gibi 18. Caddenin Okan Merzeci Bulvarı ile kesiştiği noktaya yapılan bir alt geçit bu. Daha önce o bölgenin trafik yoğunluğu Sevgi Katlı Kavşağı ve Demokrasi Katlı Kavşağına yöneliyordu ve oralarda yığılmalara neden oluyordu. Şimdi bu sorunu ortadan kaldırmış oluyoruz" diye konuştu.

"Beşyol’da çalışmalar başlıyor"

Beşyol Plaza Kavşağının bugün itibariyle güney-kuzey aksında başlayan çalışmalardan dolayı trafiğe kapatıldığını duyuran Seçer, “Orası çok geniş ve büyük bir kavşak. Bugün kapatma çalışmaları başladı. Çünkü alışıla gelmiş, insanlar o güzergahı kullanacaklar. Vatandaşlarımızın Göçmen ya da Sevgi Katlı Kavşağını kullanarak karşı istikamete gitmeleri gerekiyor. Belirli bir süre alacak alışmaları ama belirli bir süre sonra da trafik yoluna girecek. Yeni açtığımız kuzey-güney hattındaki Dikenli Yol Alt Geçidinin yoğun kullanılması diğer kavşaklardaki trafik yoğunluğunu da azaltacaktır. Özellikle Mersin merkezden gelen ve kuzeye yönelmek isteyen araçlar için önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, köprülü kavşakları yapmalarındaki amacın, 2. Çevre Yolunu Hal Kavşağından başlayıp Vatan Caddesine kadar durmaksızın araçların seyredebileceği bir yol haline getirebilmek olduğuna işaret etti. Önceki dönemde Demokrasi ve Egemenlik kavşaklarının inşasının yapıldığını, Anıt Katlı Kavşağında ise çalışmalarının başladığını ancak o süreçte yaşanan mali kriz ve yüklenici firmayla mahkemelik olunduğundan dolayı çalışmanın akamete uğradığı bilgisini hatırlatan Seçer, “Çevre sakinlerine de çok büyük rahatsızlık veriyordu. Süratle müdahale ettik. Önce Anıt Katlı Kavşağını 19 Mayıs 2019 yılında açtık. Yani henüz yönetime geldikten 35 gün sonra bitirdik ve açtık. Ardından 2021 yılı Şubat ayında Sevgi Katlı Kavşağını ve sonrasında 2022’nin Nisan ayında Göçmen Katlı Kavşağını trafiğe açtık. Şimdi de 83 günde ilk kuzey-güney aksında bir alt geçit inşa ettik” şeklinde konuştu. Görev süresince bir plan ve proje çerçevesinde ilk olarak hizmete açtıkları Sevgi Katlı Kavşağını 87, ardından Göçmen Katlı Kavşağını da 85 günde tamamladıklarını söyleyen Seçer, çalışmada emeği geçen herkese ve gece geç saatlere kadar süren 83 günlük çalışmada hoşgörü gösteren tüm çevre sakinlerine de teşekkür etti.

"2023 yılı içerisinde Sayapark veya Hal Katlı Kavşak projelerinden birini gerçekleştireceğiz"

Dikenli Yol Alt Geçidinden sonra sırada Sayapark ve Hal katlı kavşaklarının olduğunu ve bunların projelerinin hazır olduğunu vurgulayan Seçer, Hal Katlı Kavşağının yapılacağı bölgede bulunan yüksek gerilim hattı sorununun da elektrik idaresi ile birlikte aşmaya çalıştıklarını dile getirdi. 2023 yılı içerisinde bu iki katlı kavşaklardan bir tanesini hayata geçireceklerini müjdeleyen Başkan Seçer, “Ağırlıklı olarak Sayapark Katlı Kavşağı görünüyor. Çünkü oranın sorun alanı daha yoğun bir sorun alanı. Hal de öyle ama orası sanki daha önce çözmemiz gerektiğini görüyoruz. Daha sonra da Mersinli Ahmet Caddesi’nin Okan Merzeci bağlantısındaki yine bir bölge var. Orayı yapmayı planlıyoruz ve bunlar tamamlandıktan sonra Hal Kavşağından, otobandan Mersin şehir merkezine doğu-batı aksında yönelmek isteyen bir araç, durmaksızın Vatan Caddesi’ne kadar ulaşabilecek. 17 kilometrelik önemli bir mesafe. Doğu noktası, batı noktası durmaksızın gidecek. Çoğu gitti, azı kaldı diyebiliriz. 2023 yılı içerisinde zaten iki büyük projeden birini gerçekleştireceğiz. Şartlara göre belki ikincisine de başlayabiliriz. Salavat güçten doğar. Bu biraz da bütçe meselesi ama istediğimiz koşullar oluşursa 2023 yılında her iki katlı kavşağı da bitireceğiz. Buradan vatandaşlarımıza sözümüzdür” dedi.

“41 otobüsün teslimatı dünyadaki çip krizinden dolayı gecikti”

Mersin’e kazandırılan ‘sarı limonlar’a da değinen Seçer, 41 otobüs daha teslim alıp hizmete sunarak, daha önceden açıkladıkları toplam 272 yeni otobüsü tamamlayacaklarını hatırlattı. Seçer, “Teslimat tarihi, dünyadaki çip krizinden dolayı gecikti. Doğal olarak ellerinde olmayan bazı gelişmeler oldu. Bu ay sonuna kadar tamamlayacaklar ve toplamda 272 otobüs hizmete girmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde, meclis üyelerinin Kent Konseyinin geçtiğimiz günlerde yaptığı Çamlıbel çalıştayına ve konseyin ’mikser’ olarak nitelendirilmesine ilişkin değerlendirmeleri üzerine Başkan Seçer, “Az önce benim sloganımı söyledin. ‘Bugünler gelir geçer, Mersin için Vahap Seçer’ dedi halk. Biz bu tartışmayı bitiremeyiz. Bu konuyu Kent Konseyi toplantısından yola çıkarak arkadaşımız meclisin ve halkın, kamuoyunun dikkatine sundu. Aslında bu proje Çevre Bakanlığının projesi. Burada Mustafa Gültak, iktidarın bir belediye başkanı olma hüviyeti ile bu refleksi gösteriyor. Aslında kendisinin konusu değil” şeklinde konuştu.

“Bizim reel anlamda bir gelir artışımız yok”

2019 yılında giderlerinin 1 milyar 489 milyon, gelirlerinin ise 1 milyar 420 milyon TL olduğunu dile getiren Başkan Seçer, “Gelelim 2022’ye. Tahmini gerçekleşecek olan gider bütçemiz, 5 milyar 700 milyon lira. 1 milyar 490’dan, 5 milyar 700 milyona. Buradaki artış oranı giderlerimizde yüzde 300 civarında. Tam söyleyeyim, yüzde 283. Gelir bütçemizin 2019’daki gerçekleşmesi 1 milyar 420 milyon, bu yıl kasım ayı sonu itibariyle yaklaşık olarak 4 milyar lira, yılsonuna kadar da 5 milyar ya da bilemediniz 5 milyar 200 milyon lira gelirimiz olacak. Bunun da artış oranı yaklaşık 250. Şimdi o günden bugüne giderimiz ile gelirimiz arasında artış oranı da farklı. Yani şöyle düşünün; asgari ücretle çalışıyorsunuz, 2019 yılında asgari ücret 2 bin liraydı. Şimdi, 5 bin 500 TL oldu. Reel bir artış değil ki bu, enflasyon kaynaklı. Burada bir yanılgıya düşmeyelim” ifadelerini kullandı.

“Toplu konut projelerini süratle başlatacağım”

Toplu konutlara ilişkin de Başkan Seçer, “Bizim de gelecek döneme dair elimizdeki mevcut belediyemizin arsalarına yönelik bazı imar planlarında çalışmalar var. Komisyonumuzun, meclisimizin de olumlu yaklaşımıyla onun da yolunu açmış olacağız. Biz toplu konut karşıtı değiliz. Ben daha önce de açıkladım. İkinci dönem adaylığım durumunda projeksiyonlarımda, manifestomda Mersin halkına vereceğim başat söz ‘toplu konut projeleri’ni süratle başlatacağım’. Zaten taslak çalışmalarımı başlatmış durumdayım” diye konuştu.

“Bugüne kadar nasılsak bugün de yarın da aynı tavrı gösteririz”

Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve geçtiğimiz meclis toplantısında da tartışmalara neden olan jandarma yeri olarak plan değişikliği istenilen saha hakkında da görüşlerini ifade eden Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Bu çalışmayı siz istediniz, biz yaptık. Bize sorulmadan bu değişiklik yapılmış. Oysaki Atsız Bey bu kadar diyaloga yakınsa bir telefon ederek, ‘Başkan bey sizden ricam böyle bir değerlendirmemiz var. Sizin de bir katkı sunmanızı istiyorum. Arkadaşlarınızla da konuşun. Bunun teknik olarak olması mümkün. Sizi çok zora sokmayacaksa bu konuda yardımlarınızı istiyorum’ bitti, nokta. İstişare böyle kurulur. Toroslar’ın bütün sorunlarını, kendi belediyelerinizin, kendi partinize mensup belediyelerin çözemediği sorunları çözdük. Anamur Belediyesi ile aynı şekilde. Daha önce burada MHP’li bir belediye başkanı yok mu? Sorunlar geçen dönemden geliyor. Bütün meclis üyelerini davet ettik; Toroslar’ın ilgili bürokratlarını. Dolayısıyla bizim böyle bir yaklaşımımız olamaz. Bugüne kadar nasılsak bugün de yarın da aynı tavrı gösteririz. Yarın bizi arayın, ‘Toroslar’ın ve Büyükşehirin bir sorunu var’ deyin, derhal görüşürüz ve çözeriz. Çözmeye çalışırız demiyorum, çözeriz.”

Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesine Su Sporları Merkezi yapılması konusunda meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmalara da değinen Seçer, konunun asıl muhatabının Akdeniz Belediyesi olmadığına dikkat çekti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın bu konu hakkında kendisini yormaması tavsiyesinde bulunan Başkan Seçer “5 ay sonra seçim var. Hiç bunlara bu kadar mesai harcamaya değmeyecek gibi görünüyor. Ama dediğin gibi Allah’ın dediği olur. Allah’ın dediği olurken de kulun da aklı var, feraseti vardır" dedi.

“4 merkez ilçede 20 yılı aşkın süredir tamamlanamayan imar planlarını onaylamış ve tamamlamış oluyoruz”

Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 2. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili konuşan Başkan Seçer, şu ifadeleri kullandı; "Bununla beraber Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçelerinde merkezde, 20 yılı aşkın süredir tamamlanamayan imar planlarını onaylamış ve tamamlamış oluyoruz. Bugün onaylayacağımız son etap Akdeniz’in. Zaten iki etaptı bu 1. ve 2. bölge. Deliçay ile Tarsus arasında Çukurova Sanayi’nin eski yeri, Huzurkent-Tarsus arası otoban bağlantı yerinin olduğu yere kadar gidiyor. Yaklaşık 19 bin 600 hektarı kapsıyor, bu ciddi bir alan yani 196 bin dekar demektir bu. Bu etap içerisinde Karacailyas, Huzurkent, Adanalıoğlu, Kazanlı ve Sarıibrahimli gibi yarı kırsal ve kırsal yerleşimler olmak üzere 21 adet yerleşim yeri var. Bu etapta 335 hektar depolama ve enerji depolama alanı, 3 bin 335 dekar demektir bu, 6 bin 800 dekar konut dışı kentsel çalışma alanı olmak üzere toplam bin hektar çalışma alanı önerilmiştir.”

Daha önce onaylanan Deliçay’dan Mersin merkeze doğru olan ve 1. Bölge olarak adlandırılan bölümde bin dekar çalışma alanı planlandığını hatırlatan Seçer, “OSB’ler hariç Mersin’e yaklaşık 2 bin hektar, yani 20 bin dönüm çalışma ve istihdam alanı oluşturacak yatırımların yapılacağı, Mersin’i lojistik bir kent yapacak olan çalışmaları burada tamamlamak üzereyiz. Söz konusu kentsel çalışma alanları ile kentin lojistik kimliği ön plana çıkacak, kente yeni yatırım alanları kazandırılmış olacaktır. Bu plan çalışmasıyla kentin iş ve aş alanlarını büyütmüş olacağız” dedi.

İlçe belediyelerinin 1/1000 ölçekli planlarını ve imar uygulamalarını ivedilikle tamamlayarak bölgeyi yatırıma hazır hale getirmesi gerektiğini belirten Seçer, “İşte o zaman bizden istenen küçük sanayi sitesi yerleri, sanayi sitesi yerleri, toplu iş yerleri, farklı meslek gruplarına mobilyacılar sitesi, hurdacılar sitesi, bunu çoğaltabiliriz, siteleri yapma imkanımız artıyor ve doğal olarak da lojistik depolar bu bölgenin başat sektörlerinden bir tanesi” diye konuştu. Seçer, “Bu etap içerisindeki bir diğer önemli plan kararı ise D-400 Karayolunun alternatifi niteliğindeki lastik tekerlekli yük taşımacılığının yeni güzergâhı olan 50 metre çaplı yolu Hal Kavşağından OSB’ye, buradan da Mersin- Antalya otoyoluna bağlamış oluyoruz. Plan bölgesi otoban bağlantı yolu, Huzurkent- Tarsus arası oraya kadar yol belli, 1/1000’lik çalışmalar yapılacak, uygulamalar yapılacak ve biz bu yolların açım çalışmalarına, bu bulvarları hayata geçirme çalışmalarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.