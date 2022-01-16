Seçer: "Hiçbir şeyin çevreden daha önemli olduğunu düşünmüyorum"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çevre hassasiyeti olan bir belediye başkanı olduğunu belirterek, “Hiçbir şeyin çevreden daha önemli olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nin genel kurul toplantısında konuşan Seçer, odaların ve sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahsederek, “Odalar, sivil toplum kuruluşları bunlar demokrasiye güç katan en temel unsurlar. Yaşatmak lazım, sürdürmek lazım” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Seçer, “Çevre küresel bir konu aslında ama görev alanımız Mersin. Belediyemizin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesinde ve onlara bağlı şube müdürlükleri uhdesinde önemli ve değerli çalışmaları var. Eksiktir, yapılması gerekenler vardır ama en azından bu bilinç var. Onun için İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünü kurduk. Onun için Türkiye’nin ilk İklim Değişikliği Bilim Merkezini kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçer, Mersin’in gelişen ve göçlerle büyüyen bir şehir olarak önemli çevresel sorunları bulunduğunu dile getirerek, “Mersin gibi genç, göçlerle büyüyen, cazibesi olan, gelişmeye açık, yüksek potansiyel içeren bir şehir olursanız doğal olarak sorunlar da fazla olur. Burası bir sahil kenti, liman kenti olmasa burada ne polipropileni tartışır olurduk ne de ana konteyner limanı ya da limanın genişlemesi tartışılıyor olurdu. Burası yatırıma, sanayiye ya da diğer sektörlerdeki yatırıma uygun bir şehir olmasaydı bu kadar çevre sorunlarını konuşmaya gerek kalmazdı” şeklinde konuştu.

“Hiçbir şeyin çevreden daha önemli olduğunu düşünmüyorum”

Çevre hassasiyeti olan bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle devam etti; “Hiçbir şeyin çevreden daha önemli olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir parasal değerin, doğayı katletme pahasına satın alacak güçte olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka yatırım olacak. Biraz da liberal görüşüm vardır. Aslında o anlamda da liberal bir adamım. Ekonomik modellere baktığınız zaman ama liberal olmak talana göz yummak anlamına gelmez. Belirli prensipler, kaideler, yasalar çerçevesinde yatırım yaparsınız.”

“Her zaman çevre hassasiyeti taşıyan kurumların yanında durduk”

Başkan Seçer, Mersin’de çevreye zarar verecek bazı proje ve uygulamaların karşısında olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Polipropilen konusunda bizzat davayı açan kurum olduk. Allah’tan böyle düşünen bir belediye başkanı var. Liman konusunda, limanın genişlemesi konusunda. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; kurumlarımızla beraber, zaman zaman öncülük yaptık zaman zaman iş birliği yaptık, yine çevre katliamlarına yol açacak bazı uygulamalarda her zaman bu hassasiyeti taşıyan kurumların yanında durduk."