Seçer: "Gastronomi alanındaki kültür zenginliğini geniş çevrelere tanıtmak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Mersin Mutfak Kültürü Evi ve Karamancılar Konağı’ ile ‘Tarihi Gülnar Oteli’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak, çalışmaları hızla devam eden ‘Mersin Mutfak Kültürü Evi ve Karamancılar Konağı’nın restorasyon yapım işini inceleyen Seçer, ardından yakın zamanda hizmete açılacak ve ‘Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’ olacak ‘Tarihi Gülnar Oteli’nde incelemelerde bulundu. Seçer, devam eden çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, “Buraların restore edilerek işlevsel hale getirilmesi, tarihe bir not düşülmesi açısından da çok önemli çalışmalar” dedi.

“Her 2 mekan da gastronomi ile ilgili çalışmaların yapılacağı yerler”

İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Tarihi Gülnar Oteli’ndeki basit onarım izni çerçevesinde yapılan restorasyon çalışmasının sona erdiğini ifade eden Başkan Seçer, “Bu mekanda restoran, yöresel bazı tarım ürünlerinin tohumlarının sergilendiği alanlar, toplantı salonları ve atölyeler gibi birimler yer alacak. Karamancılar Konağı’nda da yine bölgesel mutfakların tanıtıldığı, bunlarla ilgili video gösterimlerinin gerçekleştiği, atölye çalışmalarının yapıldığı ve uygulandığı bölümler var. Orada da yöresel yemeklerin sunulacağı bir restoran kısmı yer alacak” ifadelerini kullandı.

“Mersin’de gastronomi alanındaki kültür zenginliğini, geniş çevrelere tanıtmak istiyoruz”

Mersin’de yaşayan farklı kültürlerin, kente taşıdığı gastronomiyi tanıtmak amacıyla bu tarz çalışmalar yapıldığını vurgulayan Seçer, “Bütün bu çalışmaların amacı, göçlerle büyümüş bir kent olan Mersin’de, değişik kültürlerin buraya taşıdığı gastronomiyi de geniş çevrelere tanıtmak. Burada Yörük mutfağından Akdeniz mutfağına, Arap mutfağından Çerkez mutfağına kadar birçok mutfağın, bu mutfaklardan çıkan lezzet çeşitlerinin, yapılan ürünlerin ve malzemelerin tanıtımı yapılırken, bunlara ilişkin hem akademik hem de atölye bilgilerinin verildiği mekanlar da yer alacak” diye konuştu.

“Bu binaların restore edilmesi, tarihe bir not düşülmesi açısından da çok önemli çalışmalar”

Seçilen mekanların Mersin’in tarihine göre eski yapılar olduğuna dikkat çeken Seçer, “Bu tür binaları fazla bulamıyoruz. Bunların restore edilmesi, işlevsel hale getirilmesi, aslında tarihe bir not düşülmesi açısından da çok önemli çalışmalar. Çünkü bunlara müdahale etmediğiniz noktada, bu değerler yok olup gidecek ve bir tarih yok olacak. Bunlar aslında toplumların eğitilmesinde ve gelişmesinde çok önemli çalışmalar. Çünkü nihayetinde geçmişini bilmeyen, tarihini bilmeyen toplumlar, geleceğini de kurgulayamaz. O yüzden bu çalışmaların yapılmasını, kültürel ve sosyal katkı anlamında, paha biçilmez çalışmalar olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

Karamancılar Konağı’nın restorasyon yapım işi çalışmaları hızla devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Mersin Mutfak Kültürü Evi ve Karamancılar Konağı’nın restorasyon yapım işi çalışmaları hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, koruma alanı sınırları içinde bulunan ve Mersin’in eski yerleşim alanı olan bölgedeki, tarihi Karamancılar Konağı’nın yeniden kente kazandırılması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Restorasyon tamamlandığında 2 bloktan oluşan Karamancılar Konağı’nın zemin katlarında, Mersin Mutfak Kültürü’nün tarihten günümüze ziyaretçilere tanıtılması hedefleniyor. Ayrıca yapıda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kentin ileri gelenleri tarafından Kuvayi Milliye’nin başlatılması yönündeki kararların alındığı toplantının da canlandırılması yapılacak. Yapının üst katında ise yöresel yemeklerin sunulacağı bir restoran ile aşçılık eğitimlerinin verileceği mutfak atölyeleri bulunacak.

Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı olarak hizmet verecek olan ve yakın zamanda hizmete açılacak olan Tarihi Gülnar Oteli’nde de Mersin bölgesine ait yöresel yemeklerin aslına uygun olarak yapılması ve servis edilmesi ile birlikte çeşitli atölyelerin yapılması planlanıyor. Mekanda, tohum sergisi ve tarihi mutfak malzemelerinin sergileneceği alanlar da yer alırken, restoran hizmeti verebilmesi için binanın bazı bölümlerinde işlev değişiklikleri yapıldı.