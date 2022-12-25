Seçer: "Evimiz atölye ile kadınlara ve çocukları mahremiyet eğitimi veriliyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine kente gelen CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Büyükşehir’in hizmetlerini yerinde gördü. Hizmetlerle ilgili bilgi veren Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Evimiz Atölye projesi ile çocuklara ve kadınlara mahremiyet eğitimi veriliyor. Her eğitimde, toplantıda; su tasarrufu olsun, kadın hakları olsun, çocuk haklarıyla da ilgili pek çok konuda, kadınlarımıza bir arada olduklarından dolayı eğitimler de veriliyor" dedi.

Toptancı Hal Kompleksi içinde açılan ve ilk olma özelliği taşıyan Münir Özkul Kreşi’ni gezen CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışına katılarak Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte merkezin içindeki kreş, dershane, mesleki eğitim, emekli evi, okuma salonu ve taziye evini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açılıştan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer ile birlikte devam ederek, Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’ndeki Evimiz Atölye’yi ziyaret eden Foggo, burada atölyeye katılan kadınlarla birlikte sohbet ederek yaptıkları oyuncakları inceledi ve projenin tüm aşamaları hakkında bilgi sahibi oldu.

"Kadınlara ve çocuklara eğitimler veriliyor"

Gündoğdu Mahallesindeki buluşma sırasında Meral Seçer, etkinliklerin içerisinde kadınlara ve çocuklara verilen diğer eğitimlere dikkati çekti ve Evimiz Atölye projesinin önemini anlattı. Proje sürerken, kadın ve çocuklara verilen eğitimlere de vurgu yapan Seçer, "Bu arada çocuklara ve kadınlara mahremiyet eğitimi de veriliyor. Her eğitimde, toplantıda; su tasarrufu olsun, kadın hakları olsun, çocuk haklarıyla da ilgili pek çok konuda, kadınlarımıza bir arada olduklarından dolayı eğitimler de veriliyor" ifadelerini kullandı.

"Sosyal devlet anlayışına ciddi bir örnek"

Projenin sosyal devlet anlayışına çok ciddi bir örnek olduğunu belirten Hacer Foggo ise, "Burada bugün şunu gördüm. Genel Başkanımız her sözünde ’Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’ diyor. Bunun altında sadece açlık ya da yemek yok. Aslında eğitim var, istihdam var, kadınlara yönelik aile destekleri var. Ama sokağa çıktığınızda da kreş var ki, çocukları ücretsiz olarak kreşlere bırakabilesiniz. Ama ben Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde gördüm; gerçekten taziye eviyle, öğrencilere kursla, kreşle, sosyal belediyeciliğin ama aynı zamanda sosyal devletin inşasında çok önemli bir adım atıyor. Bizim herhalde sosyal devlete ihtiyacımız var öyle değil mi? Kadınları, gençleri, yoksulları düşünen bir devlete ihtiyacımız var. Burası bir örnek. Bence kadınlar sayesinde adım adım gelecek" diye konuştu.

Evimiz Atölye Deposuna da giderek kadınlarla sohbet eden Foggo, CHP’nin ’Aile Destekleri Sigortası’ programı hakkında da kadınları bilgilendirdi. Foggo, "Sosyal devlet dediğin şey, tüm yardımları bir çatı altında toplamak ve sokağa adım attığın zaman ister ayakkabınla ister terliğinle, girebileceğin bir yeri oluşturmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları evde inceleme yapacak, engelli varsa başka bir gelir, yaşlı varsa ayrı bir gelir, ama mesela engelliye bakan annelere de emeklilik hakkı tanınacak" şeklinde konuştu.

Daha sonra sırasıyla Büyükşehir’in Yenişehir’deki Mercek Kıyafetevi Üretim atölyesini ve Kıyafetevi’ni inceleyen Foggo, ziyaretinin ikinci gününde ise Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile birlikte, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için aralıksız sürdürülen yemek hizmetinin üretim noktası olan Aşevi’ni gezdi. ‘Mahalle Mutfakları’ ile ‘1 Ekmek 1 Çorba’ hizmetleri hakkında bilgi alarak Aşevi personeliyle sohbet eden Foggo, sonrasında ‘Süt Senin Gurur Mersin’in’ projesi çerçevesinde, Büyükşehir tarafından çocuklara dağıtılan süt ile kuruyemiş ve ‘El Bebek Gül Bebek’ projesi çerçevesinde dar gelirli ailelere dağıtılan bebek ihtiyaç malzemelerini inceleyerek, projeler hakkında bilgi aldı. Projeleri çok beğendiğini söyleyen Hacer Foggo, hizmetlerin devamını diledi. Son olarak Otogar Kadın Danışma Merkezi’ni ziyaret eden Foggo, burada merkezin hizmetleri hakkında bilgi aldı. Böyle bir merkezin otogarda olmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Foggo, özellikle İstanbul gibi kalabalık bir şehirde de bu tür merkezlerin olması gerektiğini vurguladı.