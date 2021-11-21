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Seçer: "Esnaf ve sanatkar ekonominin lokomotifi"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, esnaf ve sanatkarın ekonominin lokomotifi olduğunu söyledi.

MERSİN 21.11.2021, 11:21
Seçer: "Esnaf ve sanatkar ekonominin lokomotifi"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, esnaf ve sanatkarın ekonominin lokomotifi olduğunu söyledi.

Seçer, S.S Mezitli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin üyelerinin bir araya geldiği istişare toplantısına katıldı. Küçük yaşlardan itibaren esnaflık mesleğinin içinde olduğunu söyleyen Seçer, “Esnafla uzak insanlar değiliz. 5 yaşında bir çocukken annem elimden tuttu, götürdü; ‘kunduracı çırağı olacaksın dayının yanında’ dedi. ‘Okuyamazsan sokakta serseri olma sanatkâr ol. Hem okula gideceksin hem sanata gideceksin.’ Biz gidip orada kundura yapmayı öğrenmedik sadece. Orada çok şey öğrendik. İnsanlığa dair her şeyi gördük. Bu topraklar üzerindeki gelenekleri, kültürü, ahlakı, saygıyı, küçüklerimize sevgiyi, dürüst olmayı, paylaşımı gördük. İşte şu çatı altında beraber oturduğumuz her biriniz bu kültürü temsil eden birer değersiniz” dedi.

“Bir belediye başkanının gündeminde siyasal ayrımcılık olmaz”

Başkan Seçer, kimin hangi partiye mensup olduğunun kendilerini ilgilendirmediğini ifade ederek, “Ahlaklı, siyasal ahlakı olan bir belediye başkanının gündeminde siyasal ayrımcılık olmaz. Bunu siyaseten söylemiyorum, yürekten söylüyorum. Bu sebeple elbette ki birçok faaliyet alanında iş birliği ile Mersin’in sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Siyasal gerginlik 82 milyona yaramıyor”

Esnaf ve sanatkarın sorunlarının günü kurtarıcı tedbirlerle çözülemeyeceğini ifade eden Seçer, “Bir pandemi süreci yaşandı, dünya etkilendi, Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil. Bunu bir tarafa koyalım. Ekonomide uzun süredir yapısal sorunlar var. Gerçekçi politikalarla onlara dokunulmadı. Türkiye’de siyasal gerginlik var. Bu siyasal gerginlik Türk halkına yaramıyor, 82 milyona yaramıyor” şeklinde konuştu.

“En iyi noktada ilişkilerimizi sürdürme gayreti içerisindeyiz”

Esnaf ve sanatkarlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını vurgulayan Başkan Seçer, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çatı kuruluşunuzdan en alt oda başkanlarına kadar en iyi noktada ilişkilerimizi sürdürme gayreti içerisindeyiz. Bunu da samimi yapıyoruz ve ben sizden razıyım. Gerçekten ilişkilerimiz son derece iyi” ifadelerini kullandı.

Seçer, kentin sorunlarını çözebilmek için iş birliği içerisinde olmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

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