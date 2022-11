Seçer: "Cumhuriyet bir medeniyet ve barış projesidir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda mensubu olduğu partisinin toplantısında yaptığı konuşmanın çarpıtıldığını ileri sürerek, "“Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım ama çarpıtılmasına karşıyım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (MESKİ) 2022 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Kurulda ele alınan toplam 7 madde komisyonlara havale edildi.

Başkan Seçer toplantıda, meclis üyelerinden kendisine gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndaki konuşmasına yönelik eleştirilere ve ithamlara yanıt verirken, “Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım ama çarpıtılmasına karşıyım" diye konuştu. Konunun doğru bir düzlem üzerinde tartışılmadığına, kendisinin hedef gösterildiğine ve zan altında bırakıldığına vurgu yapan Seçer, “Bir Türk siyasetçisinin, hukuksuzlukla karşı karşıya kalması hoşunuza mı gidecek? Bakın hukuk bir gün size de lazım olur” şeklinde konuştu.

Herkesin bakış açısının aynı olmayacağını ifade eden Başkan Seçer, “Beni icraatlarım üzerinden eleştirebilirsiniz. Böyle art niyetli oyunlar oynanarak, tuzaklar kurularak değil. Maalesef Mersin bu anlamda en kötü günlerini yaşıyor ve bunun müsebbibi de ben değilim” diye konuştu. Gençlerin bilim, ilim ve fen ile ilgilenmesini önemsediğini aktaran Başkan Seçer, “Belediye bütçesinden eğitime o kadar kaynak ayırıyorum. Niye? Gençlerimiz en iyi şartlarda ve en yeterli öğretmenler eşliğinde sınavlara hazırlansın diye. Mersin bilimin, ilimin, fennin peşinde olsun, bu çocuklar gitsin en iyi üniversitelerde okusun diye” ifadelerini kullandı.

“Parti toplantısında yaptığım konuşmanın tartışılacağı yer meclis değildir”

MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinden önce ilk olarak grup başkanlarına söz veren Başkan Seçer, Cumhur İttifakına mensup bir meclis üyesinin, partisinin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmanın bir kısmını eleştirmesi üzerine, “Bu mecliste Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Genel Kurulu yapılıyor şu anda. 29 Ekim’de yaptığım konuşma, mensubu olduğum partinin toplantısında yaptığım bir konuşma. Eğer o konuşmayı mecliste yapmış olsaydım, bu konuşmaya ilişkin söz hakkı veya eleştiri hakkınız olabilirdi” dedi. Öte yandan parti toplantısında yaptığı konuşmanın bir bütün olarak ele alınmayıp, içinden sadece bir kısmının cımbızla alınarak anlamından çıkarıldığını ifade eden Seçer, “Bu tip tartışmaları buraya taşımamız, milleti germekten başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla bu tür eleştirilerin yapılacağı yer MESKİ Genel Kurulu değildir” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin yıllardır sürdüğünü, savunma payının her zaman bütçede en yüksek rakamlarda olduğunu ve Türkiye’nin olduğu bölgenin her zaman stratejik bir bölge olduğuna değinen Seçer, şöyle devam etti; "Bir kere onun adını koyalım. Benim tartışmaya açtığım konu vizyon meselesi. Ne İHA ne SİHA ne tank ne top ne de tüfek. Bunlar bir araç, söylem. Ordumuz için kim ne diyebilir? Elbette ki cumhuriyeti kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, her şeyden önce bir asker, sonra da devlet adamı."

“İnsanlar mutluluk arıyor, iş arıyor, refah arıyor, keyifli bir yaşam arıyor”

Bugüne kadar asla kavga dilini kullanmadıklarının altını çizen Başkan Seçer, “İnsanlar mutluluk arıyor, iş arıyor, refah arıyor, keyifli bir yaşam arıyor. Ben de konuşmamda, ‘Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet bir medeniyet projesidir, barış projesidir, demokrasi projesidir, eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu’ diyorum. Söylediğim bundan ibaret” diye konuştu.