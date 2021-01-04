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Seçer: "Büyükşehir’in 70 noktada inşaat ve şantiyesi var"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, büyükşehir ekipleri tarafından sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım, asfalt yenileme, yağmur suyu hattı, engellilere uygun kaldırım ve bisiklet yolu yapımı gibi çalışmalar ile yakında hizmete alınacak olan alanlarda incelemelerde bulundu. Seçer, kentin dört bir yanında çalışmalarının olduğunu belirterek, “Yaklaşık 70 noktada şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin inşaat ve şantiyesi var" dedi.

MERSİN 04.01.2021, 10:11
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Seçer: "Büyükşehir’in 70 noktada inşaat ve şantiyesi var"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, büyükşehir ekipleri tarafından sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım, asfalt yenileme, yağmur suyu hattı, engellilere uygun kaldırım ve bisiklet yolu yapımı gibi çalışmalar ile yakında hizmete alınacak olan alanlarda incelemelerde bulundu. Seçer, kentin dört bir yanında çalışmalarının olduğunu belirterek, “Yaklaşık 70 noktada şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin inşaat ve şantiyesi var" dedi.

Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde incelemelerde bulunan Başkan Seçer’e, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları eşlik etti. Saha ziyaretlerine ilk olarak Büyükşehir tarafından yakında açılacak olan 4. Çevre Yolu yol açma çalışması alan ziyareti ile başlayan Seçer, 26. Cadde’deki yol yenileme, engelli bireylere uygun kaldırım, yağmur suyu hattı ile bisiklet yolu çalışmalarını inceledi. Ardından Yenişehir’de Mimar Sinan Caddesi’ndeki yol yenileme, yağmur suyu hattı, bisiklet yolu ve engelli bireylere uygun kaldırım çalışmalarını inceleyen Seçer, Yenişehir’de yakın zamanda hizmete girecek olan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de gezerek bilgi aldı. Seçer, Toroslar’da Çiftçiler Caddesi yol yenileme ve genişletme, yağmur suyu hattı ile engelli bireylere uygun kaldırım çalışmalarını da inceledikten sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportu’nun bulunduğu alanı da gezdi. Seçer, saha ziyaretleri kapsamında Toroslar’daki spor alanı ile Büyükşehirin çalışmalarını sürdürdüğü yeni toplu taşıma yerleşkesini inceledi.

“Sokağa çıkma yasağı var ama bizim çalışmalarımız devam ediyor”

İncelemelerde açıklama yapan Seçer, sokağa çıkma yasağında da çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Hatta ekiplerimiz, taşıt trafiği olmadığı için daha da rahat çalışıyor. Bugün de yeni faaliyete aldığımız 17. Cadde’de bazı incelemelerde bulunduk. Yine Mimar Sinan Caddesi’nde, Üniversite bölgesinde, orada bir yol yenileme çalışmaları var. Yine şu anda Çiftçiler Caddesi’ndeyiz ki burası da önemli bir güzergah. Her geçen gün daha da yoğunluk kazanan bir yer. Bu güzergahın hem altyapısı, diğer kurumların da Tedaş’ı, Telekom’u, doğalgazı ne varsa altyapı konusunda da çalışmalarını bitirdiler. Şimdi yol genişletme ve kaldırım çalışmalarını arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Kısa bir süre içerisinde Çiftçiler Caddesi de bitecek” diye konuştu.

“Büyükşehir’in şu anda yaklaşık 70 yerde inşaat ve şantiye noktaları var”

Mersin’in dört bir yanında çalışmalarının devam ettiğini altını çizen Seçer, "Şu anda yol çalışmalarımız 37 noktada. MESKİ çalışmalarını da, alandaki altyapı, imalat çalışmalarını da bunun içerisine koyarsanız yaklaşık 70 noktada şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin inşaat, şantiye noktaları var. Bu da kentin imarı demektir, yeniden yapılandırılması demektir. İhtiyaç duyulan yeni yol güzergahlarının açılması demektir. Mevcut ancak imarı, ıslahı, ihyası gereken bize ait büyük caddelerin, ana caddelerin, bulvarların yeniden yapılandırılması demektir” şeklinde konuştu.

Bisiklet yollarına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Seçer, “Yeni kurguladığımız çalışmalarda, örneğin 4. Çevre Yolu’nda, 17. Cadde’de yeni bir yol açıyoruz. Orada bisiklet yolu çizildi. Artık bütün yeni açılan yollarda bisiklet yolu olması prensibi ile biz bu planlamaları yapıyoruz. Yenileştirme çalışmaları olan caddeler var. Örneğin 26. Cadde, Nevit Kodallı Caddesi. Orada da metraj olarak, metrajların kurtardığı yerlerde bisiklet yolu çalışmalarımız var. Çünkü vatandaşlarımızın bizden en yoğun talebi, özellikle bisiklet yolu talebi. Bu bizim için de önemli. Hem çevre sağlığı açısından hem de insan sağlığı açısından önemli. Diğer taraftan da tabi ki son yılların en büyük çevresel sorunu küresel ısınma. Egzoz gazlarının da ortaya çıkardığı bir sonuç olarak değerlendirmek lazım. Bu açıdan da son derece önemli çalışmalar olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

“Uygun olan her yerde bisiklet yolunu yapacağız”

Bisiklet yolları konusundaki kararlılıklarına işaret eden Seçer, “Arkadaşlarımızla şu kararı aldık. Bundan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi yol onarım, tamir, yenileme çalışmalarının tamamında, ölçülerin elverdiği, yani caddelerin genişliklerinin elverdiği, oranın kendine münhasır özelliklerinin uygun olduğu her yerde bisiklet yolunu yapacağız. Ya her iki tarafta 1-30, 1-30 ebatında ya da tek yere gidiş-geliş yapıyorsak standartlara uygun 2-40 civarında yapacağız. Zaten bilindiği gibi Mezitli-Gar arasında bizim çalışmamız var. Yine Tarsus’ta 30 kilometrelik bir çalışma var. Buradaki 20 kilometre Mersin merkezdeki. Özellikle turistik bölgelerde, Erdemli, Silifke o bölgelerde, imkan sunan bütün sahil şeridindeki bize ait güzergahlarda da bisiklet yolu çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Mersin’in altyapısının önemine de değinen Seçer, "Mersin gelişen bir kent. Sürekli büyüyen bir kent. Diğer taraftan da geriden gelen sorunları olan bir kent. Nüfus artışı, göçlerle gelen nüfus çoğalması, gelişmesi. Çarpık kentleşmeyi de maalesef o tarihlerde beraberinde getirmiş. Bir anlamda da şu anda yaptığımız çalışmalarla geriden gelen bu problemlerin de çözülmesini istiyoruz. Yeni yapılan bölgelerde, yeni imarlaşan yerlerde de geriden gelen bu sorunlardan ders çıkararak daha düzenli bir kentleşme çalışması içerisindeyiz” şeklinde konuştu.
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