Seçer: “Borcumuzu 2,2 milyar liradan 1,6 milyar liraya düşürdük”

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında yaptığı sunumda, pandemi ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen 2020’de toplam 704,9 milyon lira bedelli 144 projeyi 1 TL dahi banka borcu kullanmadan hayata geçirdiklerini söyledi. 2021 yılında 1 milyar 477 milyon lira bedelli 199 projeyi hayata geçireceklerini belirten Seçer, “Borç miktarımızı da 2 milyar 246 milyon 949 binden 1 milyar 598 bin 474 liraya kadar düşürdük” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 Yılı Kasım Ayı Toplantısının üçüncü birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Gündem konularına geçilmeden önce Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 yılı için planlanan projeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

“2021 yılı için 199 projemiz var”

Bu yıl 704 milyon 868 bin TL bedelli 144 projeleri olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Bu ayın başına kadar 503 bin 246 milyon liralık proje gerçekleşmiş oldu. Bunun da gerçekleşme oranı yüzde 71 seviyelerinde. Ancak yıl sonuna kadar bu yüzde 80-85 seviyelerine kadar ulaşacağı öngörüsüyle 600 milyon lira gibi bir gerçekleşme söz konusu olacak. Bu projeleri pandemi koşullarında 1 TL dahi banka borcu kullanmadan gerçekleştirdik. Ayrıca geçmiş döneme ait borçların da önemli bir kısmını ödemiş olduk. 2021 yılında toplam 199 projemiz var ve bunların da proje bedeli 1 milyar 477 milyon 205 bin lira. 2021 yılı ödeneği içerisinde de 992 milyon liralık bir gerçekleşme öngörüyoruz” diye konuştu.

“Borç miktarımızı 2,2 milyar liradan 1,6 milyar liraya düşürdük”

Seçer, 2020 yılı içerisinde geriye dönük borç ödeme ve mali disiplini sağlama konusunda bir hayli başarılı olduklarını da dile getirerek, “Geldiğimiz gün itibariyle devraldığımız borç miktarımızı 2 milyar 246 milyon 949 bin liradan 1 milyar 598 bin 474 liraya kadar düşürdük. 648 milyon 475 bin lira borç eksilmesi söz konusudur. Bildiğiniz gibi 2020 içerisinde de bankalardan herhangi bir borç kullanımına belediyemiz gitmemiştir” ifadelerini kullandı.

Bütçeye ayırdıkları en önemli kalemlerin başında yol hizmetlerinin geldiğini kaydeden Seçer, yol yapımında 225 milyon liralık yaklaşık proje tutarının gerçekleşme oranının 122 milyon TL olduğunu söyledi. Seçer’in verdiği bilgiye göre, sıcak asfalt yapım işi 2019 yılındaki 139 bin tonluk düzeyinden 2020 yılı ekim ayı itibariyle 154 bin tona çıktı. Sathi kaplama miktarı 128 kilometreden 359 kilometreye, kaldırım imalatı 29 bin 511 metrekareden 83 bin 42 metrekareye, stabilize malzemeli yol bakımı da 410 kilometreden 2 bin 348 kilometreye yükseldi. Seçer, 2020 yılı içerisinde bazı köprü, menfez, istinat duvarı gibi 606 bin liralık yapım işini tamamladıklarını belirterek, “Büyük projeler devam ediyor. Hizmette her kuruş önemli” dedi.

2020 yılı içerisinde yol yapım bakım ve onarım hizmetleri

13 Ekim 2020’de yapılan ihale kapsamında; sıcak asfalt yapımı yaklaşık olarak 127 bin ton, kaldırım imalatı 139 bin 522 metrekare toplamda yatırım maliyeti 62 milyon 676 bin lira olacak. 2020 yılında 6 noktada sıcak asfalt kaplama çalışmaları kapsamında yıl sonuna kadar 8 ekiple toplam 32 noktada 127 bin 43 ton sıcak asfalt yapım işinin tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalara eş zamanlı yıl sonuna kadar 12 kaldırım ekibi ile 35 noktada 139 bin 522 metrekare kaldırım imalatının 2021 yılının Haziran ayına kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İmalatı devam eden sanat yapıları

Başkan Seçer’in aktardığı bilgilere göre, 3 milyon 362 bin liralık Erdemli Mergin Köprüsü, 1 milyon 936 bin lira yatırım bedelli Mut Köprü-Menfez yapımı, Kasım ayında temeli atılan ve 31 Ocak’ta tamamlanması planlanan 40 milyon lira yatırım bedelli Forum Katlı Kavşağı çalışmaları devam ediyor. 1 Nisan 2019’dan bu yana 293 bin 502 ton sıcak asfalt yapım imalatı, 488 kilometre sathi asfalt kaplama imalatı, 112 bin 553 metrekare kaldırım imalatı, 8 bin 554 metre dere ıslahı ve yol geçişlerinde büz, box döşeme çalışmaları, 2 bin 758 km stabilize malzemeli yol bakım çalışması gerçekleştirildi. Anıt Katlı Kavşağı tamamlanırken, Forum Katlı Kavşağı’nın yapımına başlandı. 2 adet yürüyen merdiven ve engelli asansörlü yaya üst geçit yapım işi ile 9 Adet köprü menfez imalatı tamamlandı.

Ulaşımda metro hariç devam eden projelerin maliyeti 158,3 milyon lira

Ulaşım hizmetleri alanında hayata geçirdikleri projeleri de anlatan Seçer, şu ana kadar tamamlanan işlerin toplam maliyetinin 12 milyon 792 bin lira olduğunu ifade etti. 18 bin 217 metrelik bisiklet yolu ve kaldırım düzenlemesinin Mezitli’den başlayıp tren garına kadar devam edecek bir uygulama olduğunu kaydeden Seçer, ihalenin kasım ayı sonu itibariyle tamamlandığını ve 4 milyon liralık bir proje olduğunu söyledi. Raylı sistemin ilk ihalesini yaptıklarını ve sürecin devam ettiğini anlatan Seçer, 13,4 kilometre uzunluğundaki yeraltı hafif raylı sistem projesinin ikinci ihalesine de çok yakın bir zamanda çıkacaklarını ve kısa süre sonra da imalatını başlatmayı planladıklarını duyurdu.

Seçer, ulaşımla ilgili metro hariç şu anda devam eden projelerin toplamının da 158 milyon 314 bin lira olduğunu kaydetti. 73 adet CNG yakıtlı otobüs alımını da anlatan Seçer, bunun maliyetinin de 150 milyon lira civarında olacağını bildirdi.

Üst yapı hizmetlerinin toplam yatırım maliyeti 137,1 milyon lira

Mezarlıklarda yaptıkları düzenlenmelerden de söz eden Seçer, Mersin’e yeni bir mezarlık yeri kazandırmak için çalışmaları tamamlamaya çalıştıklarını duyurdu. Kent hayvanları için Silifke’de 3,5 milyon liralık bir geçici bakımevi yaptıklarını anlatan Seçer, bakımevini Ocak 2021’de tamamlamayı planladıklarını aktardı. Seçer, “Toplamda 2020 yılı içerisinde üst yapı işlerinde 137 milyon 122 bin liralık bir yatırım projesi üzerinde 23 milyon 742 bin liralık bir gerçekleşme söz konusu oldu. Bu tabi ki yıl sonuna kadar artış gösterecek” dedi.

“Tarımsal projelerimizde tamamlanan miktar 8 milyon 691 bin lira”

Tarımsal hizmetler konusunda yaptıkları çalışmaları da aktaran Seçer, sulama borusu yardımlarından Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’ne kadar pek çok alanda üreticilere verdikleri destekleri anlatarak, “Biz tarımsal desteklerimizi yaparken hedef kitlemiz küçük aile işletmeleri, yoksul üreticiler. Bu üreticilerimize yönelerek, kooperatifler, birlikler üzerinden daha çok iş birliği yaparak bu desteklerimizi sağlıyoruz. Toplamda 2020 yılı tarımsal projelerimizde tamamlanan miktar 8 milyon 691 bin liralık bir proje bütünü” diye konuştu.

Bugüne kadar 2 milyon 700 bin adet fide, fidan dağıtımı ve dikimi yaptıklarını söyleyen Seçer, park ve bahçelerdeki toplam işlerin miktarının 9 milyon 953 bin lira civarında bulunduğunu bildirdi.

6 milyon metrekarelik alan ilaçlandı

Çevre koruma hizmetlerinin özellikle sinekle ve haşere ile mücadele açısından önemli olduğuna değinen Seçer, ilaçladıkları alanın 6 milyon metrekareye yaklaştığını ve toplamda da 39 milyon liralık bir yatırım ile yapıldığını ifade etti. Katı atık aktarma istasyonları yapımı ve atıkların düzenli depolama alanına taşınması işlemine de 62 milyon lira para harcadıklarını aktaran Seçer, Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Mut’un yeni devreye alınıp, vahşi depolamaya son verdiklerini ifade etti.

Sağlıkta gerçekleştirilen hizmetlerin tutarı 4,4 milyon lira

Seçer, engelliler ve sağlık hizmetlerini önemsediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“Merkez, Erdemli ve Tarsus’ta evde sağlık bakım ve destek hizmetlerimiz vardı. Şu anda Silifke ve Anamur’da başladık. Gülnar’ı da bunun içerisine kattık. Yakın zamanda Gülnar’da da evde bakım hizmetlerimiz başlıyor. Toplamda bin 386 vatandaşımıza 18 bin 807 kez hizmet verdik. Engelli bireylere yönelik Mola Evimiz de son derece önemli. Önümüzdeki yıl Tarsus’ta da hizmete alacağız. Yine Engelsiz Yaşam Merkezimiz var. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlerin tutarı 4 milyon 426 bin lira. Sosyal hizmetlerin toplam tutarı da 41 milyon 296 bin lira.”