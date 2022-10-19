Seçer: "Bisiklet yollarını 400 kilometreye tamamlayacağız"

Mersin Bisikletli Kadınlar Topluluğu, Büyükşehir Belediyesinin bisikletli bir yaşam için topluluğa sunduğu destekler ve modern çalışmalarla kente kazandırılan bisikletli ulaşım altyapısı için, Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Topluluk üyesi çok sayıda kadın, bisikletleriyle Taş Bina önüne kadar pedal çevirdi. Kadınları kapıda karşılayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer’e, Mersin Bisikletli Kadınlar Topluluğu kurucusu Ebru Petek Budur çiçek takdim etti. Mersin’in bisikletli ulaşım altyapı hizmetinde çok büyük bir ivme kazandığını ve özellikle son 1,5 yıldır yeni açılan cadde ve bulvarlarda bisiklet yollarına yer ayrılmasını ilgiyle takip ettiklerini ifade eden Mersin Bisikletli Kadınlar Topluluğu Kurucusu Ebru Petek Budur, Mersin’in Amsterdam gibi bisiklet kullanımının yaygın olduğu bir kent olmaya çok müsait olduğunun altını çizdi. Mersinlilere 3,5 yıl önce ücretsiz bisiklet eğitimleri vermeye başladığını ve KentBis bisikletlerinin kent geneline yayılmasını çok arzu ettiğini kaydeden Budur, “Bu şehrin tüm sokaklarında, mahallelerinde, pazara, alışverişe, çarşıya, okula işe bisikletle giden kadınlar var, erkekler var, çocuklarımız var. Mersin, bisikletli ulaşım konusunda, bir Hollanda şehri kadar başarılı olacak” diye konuştu.

“Sivil toplulukların siyaseti yönlendirme özelliği de var”

“Şimdi bu motivasyon ile ben bütün şehri bisiklet yollarıyla donatabilirim artık” diyen Başkan Seçer ise hayat biçimleri bisiklet olan Bisikletli Kadınlar Topluluğu’nun, bunun farkındalığını oluşturmak için aslında toplumsal bir görev yaptıklarını ifade etti. Zaten sivil toplulukların demokrasilerde en önemli özelliğinin, siyaseti yönlendirmek olduğunu vurgulayan Seçer, “Bir anlamda güzel işler yapıyorlar. Bize yol gösterici oluyorlar. Açıkçası ben memnunum. STK’ları da önemsiyorum ama şimdi bisiklet çok özel bir konu. Hem çevre ile ilgili hem ekonomiyle ilgili hem de insan sağlığıyla ilgili birçok faktör barındırıyor” şeklinde konuştu.

Mersin’in topoğrafyası çok uygun olduğu için bisiklet yollarına büyük önem verdiklerini ifade eden Seçer, şu anda 135 kilometrelik bisiklet yolu projesinin yaklaşık 100 kilometresini tamamladıklarını, 35 kilometre için de çalışmaların olduğunu kaydederek, hedeflerinin kent genelinde bunu 400 kilometreye tamamlamak olduğunu belirtti. Seçer, “Yeni bulvarlar açtığımız zaman veya bulvarları yenilediğimiz zaman, trafik güvenliği açısından uygunluk varsa, hemen bisiklet yolu yapıyoruz. Mesela 3. ve 4. çevre yolundaki delinatörler aslında birçok şehirde kullanılmıyor. Çünkü maliyetli, ama bizim için insan hayatı ve can güvenliği paradan daha önemli olduğu için, biz o güvenliği de sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk köprülü kavşak bisiklet yoluna sahip olan Göçmen Kavşağı ve onun devamında da 26. Cadde’den Stadyuma kadar yeni biten bulvar ve caddelerde bisiklet yollarının olduğunu vurgulayan Seçer, “Biz bunu artık bir yaşam biçimi ve hizmet biçimi haline getirmek zorundayız. Sağlıklı yaşam için, daha ekonomik yaşam için, küresel ısınma için. Bisiklet kullanmayı fiziksel ve ruhsal sağlık açısından da destekliyorum. Ayrıca, ben de iyi bir bisiklet kullanıcısıyım ve herkese de tavsiye ediyorum” dedi.

Yeni yapılan otoparklara da bisiklet kullanıcıları için yer ayırdıklarını Seçer, “Örneğin kısa bir süre sonra hizmete girecek olan 400 araçlık Tevfik Sırrı Gür Otoparkı’nda, bisiklet sürücülerine ait park yerleri mevcut. Birçok orijinal projelerimiz var” diye konuştu.