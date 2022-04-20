banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Seçer: “Barınaklarımızda 350 adet yasaklı ırk köpek var”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için belirlenen 14 Ocak tarihi ile birlikte barınaktaki yasaklı köpek ırkı sayısının 350’ye ulaştığını söyledi. Seçer, hem barınaktaki canların rehabilitasyonu hem hayvan sahiplenecek olanların hem de bakımını yapan personelin eğitimi ile ilgili bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

MERSİN 20.04.2022, 12:34
Seçer: “Barınaklarımızda 350 adet yasaklı ırk köpek var”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için belirlenen 14 Ocak tarihi ile birlikte barınaktaki yasaklı köpek ırkı sayısının 350’ye ulaştığını söyledi. Seçer, hem barınaktaki canların rehabilitasyonu hem hayvan sahiplenecek olanların hem de bakımını yapan personelin eğitimi ile ilgili bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Hayvan Hakları ve Davranışları Paneli’ öncesinde Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu ve panelistlerle bir araya geldi. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek, Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Psikolog Veteriner Hekim Dr. Gürbüz Ertürk ile panelin moderatörlüğünü üstlenen Veteriner Hekim Orhan Özbaba katıldı.

“Yerel gönüllülerle iş birliği önemli”

Yasaklı ırklarla ilgili yapılacak olan panelin önemine dikkat çeken Başkan Seçer, bunun geçen yıl temmuz ayında yapılan mevzuat değişikliğinden sonra yerel yönetimlerin de zorlandığı bir konu olduğunu belirtti. Seçer, Mersin’in geniş bir hinterlant olduğuna işaret ederek, “Bizim şu anda 350 adet yasaklı ırk köpeğimiz var; dogo, pitbull” dedi.

Yasal düzenlemeden sonra yırtıcı hayvan ırkına sahip bazı insanların bu hayvanları barınağın yakınına bırakıp gittiğini, bir kısmının da barınağa teslim ettiğini anlatan Seçer, “Biz, bu olay çok hızlı gerçekleşince hemen tedbir aldık. Pek boşluk bırakmamak için mevcut imkanlarımızı revize ettik. Bunların bakımını üstlendik. Burada tabi yerel gönüllülerle de işbirliği yapmak bizim için son derece önemli” diye konuştu.

“Güzel bir çalışma başlatacağız”

Hem barınaktaki canların rehabilitasyonu hem hayvan sahiplenecek olanların hem de bakımını yapan personelin eğitimi ile ilgili bir projeyi hayata geçirecekleri bilgisini paylaşan Seçer, “Her aktörün; yani hem hayvanın hem sahiplenecek olanın mental olarak hazır olması lazım. Bu anlamda da güzel bir çalışma başlatacağız. Ayrıca Mut’ta butik bir Geçici Hayvan Bakımevi yapmayı planlıyoruz. Proje ve tahsis çalışmaları devam ediyor. Kaşlı Geçici Bakımevimizde de sayısı çoğalan yasaklı ırklarla ilgili 150 adet yeni padok çalışması projelerini tamamladık, yapımına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Mersin Kent Konseyi öncülüğünde yapılacak olan panelin çok önemli olduğunu söyleyen Seçer, şöyle devam etti: “Yasanın çıkışı, çıkış sonrası, eksiklikleri, olması gerekenleri ya da yerel yönetimlere yüklediği sorumluluklar önemli. Bir bilgi daha var; 75 binin üzerinde nüfusa sahip belediyeler bu yılsonuna kadar barınak yapmak durumunda. Tüm bunların tartışıldığı, önerilerin olduğu; hem yerel gönüllülere hem genel olarak kamuoyuna bilgi aktarabileceğimiz bir çalışma olacak diye düşünüyorum.”

“Bazı ırkların yasaklanması ile sorunlar çözülmüyor”

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Ertürk ise “Gerek hayvanlara bakan gerekse de o hayvanları sahiplenecek olan insanların eğitimi aslında burada tam merkez noktası. Bazı ırkların yasaklanması ya da sokaklardan toplanıp barınaklara getirilmesiyle sorunlar çözülmüyor. Eğer sokak hayvanı penceresinden bakarsak; yine sorun çözülmüyor. Bu sorun toplumsallaştırıldığı zaman çözülüyor. Aslında toplumun bilinçlendirilmesi ile alakalı. ‘Irkı yasakladık, aldık topladık. Tamam sorun çözüldü’ diye bir şey yok. O bilinçlendirme aşamasında gerekenler yapılmazsa farklı şekillerde bu sorunlar çıkacaktır” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Denizlispor 31 39
12. Gençlerbirliği 31 39
13. Keçiörengücü 31 38
14. Altınordu 31 38
15. Menemen Belediyespor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 76
2. M.City 31 74
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 31 54
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
11°
açık