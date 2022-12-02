Seçer, bal sağım çadırı ve ceviz fidanı dağıtım törenine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli’de gerçekleştirilen ‘Bal sağım çadırı ve ceviz fidanı dağıtım töreni’nde üreticilerle buluştu.

Törende yaptığı konuşmada, üretici ve çiftçinin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini belirten Seçer, bu zor koşullara rağmen üreticinin üretime devam ettiğini, çiftçinin birçok şeyden fedakarlık yaparak rızkını çok zor şartlar altında kazandığını söyledi.

Tam da bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak, üretime katkıda bulunmak ve üreticiye destek olmak anlamında çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Seçer, “Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarında en başarılı olduğu sahalardan biri de Mersin tarımına ve hayvancılığına yaptığı katkıdır. Mesela, bakanlık seviyesinde bir proje olan ’Haydi gel köyümüze destek verelim’ projesi, Mersin’in küçükbaş hayvan popülasyonunda damızlık hayvan popülasyonunu geliştiren bir projedir. Söz konusu projeyle, her yıl 60 üreticiye 25’er adet küçükbaş hayvan veriyoruz” dedi.

“Bölgemiz bal üretimine uygun bir bölge”

’Bal sağım çadırı ve ceviz fidanı dağıtım projeleri’nden 300 üreticinin bal sağım çadırı, 520 üreticinin ise 15 bin 143 adet ceviz fidanı alacaklarını hatırlatan Seçer, “Bugün Erdemli’den ceviz fidanı talebinde bulunan 149 üreticimize, 4 bin 399 adet ceviz fidanı veriyoruz. Bölgemiz bal üretimine de uygun bir bölge. Toroslar bizim için çok büyük bir nimet” diye konuştu.

Bal üreticilerinin girdi maliyetleri konusunda çok sıkıntı çektiklerini ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen Seçer, en önemli hususlardan bir tanesinin de bu ürünü pazarlamak olduğunu kaydetti. Bu konuda yakın zaman içerisinde Yenişehir Menteş’te açılacak kooperatif pazarındaki satış noktasında üreticilerin ürünlerini pazarlayabileceklerini belirten Seçer, “Kooperatiflerin, ürünlerini pazarlama noktasında faydalandığı elektronik alışveriş desteği, bal üreticilerimiz için de verilebilir” diye konuştu.

“Üretmezsek başka ülkelere bağımlı oluruz”

Çiftçinin üretiminin ne kadar önemli olduğunun, pandemi döneminde tüm yönleriyle anlaşıldığını vurgulayan Seçer, Türkiye’nin tarım kökenli bir ülke olduğunu, ancak tam anlamda tarım ülkesi denilemeyeceğini de ifade ederek, “Her ne kadar ürettiğimiz ürünler tartıda ağır, pahada hafif olsa da hayatta kalabilmemiz için üretimin olması lazım. Çünkü, üretmezsek aç kalırız ve başka ülkelere bağımlı oluruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de her 4 kişiden birisinin tarımda çalıştığını, her 3 kişiden birisinin ise direkt veya dolaylı olarak tarımdan geçindiğini ve hem belediyelerin hem de merkezi hükümetin tarıma bu anlamda destek olması gerektiğinin altını çizen Seçer, “Ben belediye başkanıyım ama meslek itibarıyla ziraat mühendisiyim. Türkiye’nin, 10, 20, 30, 50 yıllık bir program çerçevesinde, doğru tarım politikalarına geçmesi gerekir. Doğru politikalar uygulandığı zaman, bunun tabi ki ilk başta bazı sıkıntıları olabilir ama bu sıkıntılar halka düzgün bir şekilde anlatılırsa karşılığını mutlaka bulursunuz” ifadelerini kullandı.

“Erdemli’ye çok önemli hizmetler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz”

Erdemli’yi ve Erdemli halkını çok sevdiğini dile getiren Seçer, bunun sebebinin ise bölge halkının çalışkanlığından kaynaklandığını vurguladı. Göreve gelmeden önce Erdemli ile ilgili söylediği başta yol projeleri olmak üzere, tüm projeleri uygulamaya aldıklarını ve önemli bir kısmını yerine getirdiklerini kaydeden Seçer, yine üreticiler için büyük önem taşıyan Mergin ve Lamos köprülerini hizmete sunduklarını belirtti.

Yıllar önce temeli atılmasına karşın, inşaatı duran Erdemli Hali için yeniden çalışma başlattıklarını ve artık tesisin bitme aşamasına geldiğini anlatan Başkan Seçer, halin yılbaşına kadar orada faaliyet gösteren esnaflara teslim edileceğinin müjdesini de verdi. Seçer, Erdemli Otogarını yapmayı çok istediklerini, ancak yer temininde yaşanan sıkıntı dolayısıyla bir türlü yapamadıklarını aktardı.

“Herkesin belediye başkanıyım”

Hizmetleri yaparken hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadıklarına dikkat çeken Seçer, “Ben belediye başkanıyım, herkesin belediye başkanıyım. Oy verenin vermeyenin, bütün sosyal sınıfların, bütün renklerin belediye başkanıyım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da duruşumuzu bu şekilde devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Seçer, Kargıpınarı’nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Vahap Seçer, dağıtım töreninin ardından Kargıpınarı Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaptı. İlk olarak Mahalle Mutfağı’nda sıraya giren vatandaşlarla sohbet eden Seçer, ardından 50. Yıl Caddesi boyunca esnaf ziyareti yaptı.