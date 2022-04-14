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Seçer, Bakan Kirişçi’ye projeleri anlatarak destek istedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bir araya gelerek, Bozyazı’da yapılması öngörülen katı atık tesisi, Pamukluk Barajı içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi projelerini görüştü.

MERSİN 14.04.2022, 16:38
Seçer, Bakan Kirişçi’ye projeleri anlatarak destek istedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bir araya gelerek, Bozyazı’da yapılması öngörülen katı atık tesisi, Pamukluk Barajı içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi projelerini görüştü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer, Ankara’da bir dizi temasta bulunarak, Mersin’e yapılacak yatırım ve projelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Seçer, beraberindeki bürokratların da olduğu bir heyetle metro finansmanı da dahil olmak üzere Mersin’e yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili başkentte bir dizi görüşme yaptı.

Bakan Krişçi’den destek istedi

Tarım ve Orman Bakanlığı görevine yeni atanan Vahit Kirişci’yi makamında ziyaret eden Başkan Seçer, Kirişci’ye ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. Ziyarette; Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve yapacağı projeler ile uzun süredir bekleyen tahsis talepleri ve iş birliği projeleri konuşuldu.

Başkan Seçer ve beraberindekiler, Orman Genel Müdürlüğünün önceki yıllarda kamu yararı olduğunu belirttiği ve ön izin verdiği JICA Kredisi için onay da alınan, bölgenin katı atık sorununu kökten çözecek olan Bozyazı’ya yapılacak Entegre Katı Atık Yönetim Projesi ile ilgili bilgileri de aktardı. Halen Silifke’ye taşınan ve yapımı halinde kış nüfusu yaklaşık 120 bin olan ancak özellikle yaz aylarında nüfusu çok artan Bozyazı, Anamur ve Aydıncık’a hizmet edecek olan bu tesisin yapılmasının öngörüldüğü Bozyazı Gözce Mahallesi Dereboyu mevkiinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalarda AB normlarına uygun ve belirlenen kriterleri taşıyabilen tek yer olduğuna dikkat çekilen görüşmede, bu alanın kullanılmak üzere Orman Bölge Müdürlüğünden Büyükşehir Belediyesi adına izni talep edildi.

Pamukluk içme suyu isale hattı

Bakan Kirişçi’ye, su tutmaya başlayan Pamukluk Barajından Mersin’e içme suyu temin edileceğini hatırlatan Seçer, proje bileşenlerinden olan iletim tünelinin inşaatının tamamlandığını, ancak isale hattı, arıtma tesisi ve ana su deposu yapılarına ait ihale ve inşaata dair herhangi bir gelişme olmadığını belirtti. Seçer, Mersin’de hızla artan nüfusun da göz önünde bulundurulması halinde; önümüzdeki yıllarda kentte su arzında yaşanabilecek yetersizliğin önüne geçilmesi için isale hattı ve kamulaştırma süreçlerinin zaman yitirmeden başlatılması gerektiğini de söyledi.

Aydıncık Arıtma Tesisi de görüşüldü

Başkan Seçer, Bakan Kirişci’ye Aydıncık Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili de bilgi verdi. Cumhuriyet Mahallesinde orman sahası içerisindeki alan için 49 yıl süreli orman kesin izni verildiğini belirten Seçer, ancak bu sahanın topografik yapısından kaynaklı oldukça eğimli olduğuna ve bu sebeple de atıksu arıtma tesisi inşasına uygun halde düzenlenebilmesi için telafisi güç ekonomik sorunlar oluşabileceğine dikkat çekti. Bu sebeple atıksu arıtma tesisine alternatif yer olarak Hacıbahattin Mahallesinde orman parseli içerisinde yeni bir alan bulunduğunu belirten Seçer, bu alanla ilgili de Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne yazı yazılarak başvuruda bulunulduğunu hatırlattı. Seçer, Aydıncık merkez mahallelerinde yapılan kanalizasyon sisteminin atıl kalmaması, çevrenin korunması için atıksu arıtma tesisinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Seçer, Hacıbahattin Mahallesinde atıksu arıtma tesisinin yeni yeri için proje ve orman izin çalışmalarının hızlandırılmasının uygun olacağını ifade etti.

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