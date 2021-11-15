Seçer: “Aynı kararlılıkla ve inançla KKTC’nin yanında olacağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tebrik kabulüne katıldı. Seçer, “Dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla, duyguyla ve inançla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağız” dedi.

Başkan Seçer, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tebrik kabulüne katılarak, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile bir araya geldi. KKTC Mersin Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen tebrik kabulünde konuşan Seçer, “38 yıllık bir devlet birikimi oldu ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli bir gücü var, çünkü yanı başında anavatan Türkiye var, Türkiye halkı var. Kurumlarıyla, vatandaşlarıyla, ruhuyla, kalbiyle Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Türkiye Cumhuriyeti var. Bu son derece önemli bir değerdir. Dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla, aynı duyguyla, aynı inançla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Mendeli ise Başkan Seçer’in sözleri üzerine, “Her zaman ben onu hissediyorum zaten. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.