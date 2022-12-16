Seçer: "2023 yılında da önemli çalışmalara imza atacağımızı ümit ediyorum"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da önemli çalışmaların altına imza atacağımızı umut ediyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 Yılı Aralık ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlığında yapıldı. Toplantıda, komisyonlardan havale edilen 12 ve birimlerden gelen 1 olmak üzere toplam 13 madde görüşülerek oylandı. Maddelere geçilmeden önce Başkan Seçer, gündem dışı konuların konuşulduğu bölümde Anamur ve Bozyazı’da yapılacak hal projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Anamur Hali için 2 yıllık geçici tahsis verildi”

Seçer, meclis toplantısında Diyarbakır-Mardin Karayolunda bu sabah göreve giden polis servisinin geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi. Seçer, terörü bir kez daha şiddetle lanetlediğini ifade etti.

Anamur için bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladıkları yeni bir Toptancı Sebze ve Meyve Hali ile ilgili gelişmeler olduğunu duyuran Seçer, “Talebimiz doğrultusunda Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tarafımıza 152 bin 578 dekarlık alanın 2 yıllık geçici tahsisi verildi. Oraya hal inşaatı başlatacağız ve bu süreç içerisinde de daha sonra kesin tahsisini alacağız. Biz bunun avan projesini zaten hazırlamıştık. Kalınören Hal Tesisi Projemizde 3 ayrı tipte toplam 106 adet dükkan planlamıştık. Bunun artma ihtimali yüksek. Bana taleplerin yoğun olduğu bildirildi. Revize bir plan çalışması olabilir. Yine sandık depolama alanı, ticari alan, idari binalar bunların şimdi uygulama projesi yapılacak. Yalnız orası eğimli bir arazi, hafriyat çalışmalarını bir iki hafta içerisinde başlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

“2 yıl önce bunların müracaatı yapılmıştı”

Geçtiğimiz haftalarda Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni seçilen başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kendisini ziyaret ettiklerini de dile getiren Seçer, Anamur’un genel sorunları üzerine beraber çalışma iradesini ortaya koyduklarını ve bu durumun kendisini ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi. “İşte sivil toplumun hem görevi hem gücü budur” ifadesi ile konuşmasını sürdüren Seçer, “Süratle onlar da çalışmaya başladılar ve temaslara geçtiler. Sonuç itibariyle uzun süredir beklediğimiz bir karardı. 2 yıl önce bunların müracaatı yapılmıştı. Çok mesafe alınabilirdi. Yani 2 yıl önce başlanacak inşaat, 2 yıl sonra başlamış olacak. Buradan vatandaşlarımın da bilmesini istedim. Bu durum, Bozyazı Hali için de geçerli. Anamur Hali ve Bozyazı Hali, Mersin sınırları içerisindeki toptancı halleri içerisinde katma değeri yüksek ürünlerin satıldığı iki önemli haldir. Anamur’un muzundan yeni tropikal meyvelerine, avokadosuna, ejder meyvesine kadar değerli ürünler. Hakeza Bozyazı’da da öyle, örtü altı seracılık, sebze, meyve üretimi, her çeşidinin yapıldığı bölgeler. Bozyazı Halinin de talebini yaklaşık 2 yıl önce yapmıştık. Buranın da bir an önce Anamur Sebze Hali yeri gibi tahsisi sağlanırsa, oraya da 88 adet dükkan planladık" şeklinde konuştu.

Mecliste trafik güvenliğini artıracak ışıklandırma ve tabelalar ile ilgili yapılan konuşmayı değerlendiren Seçer, ışıklandırma ve yol tabelaları konusunda tespit ettikleri yerlerle ilgili uygun olan her yere bu çalışmaları uyguladıklarını söyledi.

“2023 yılında da önemli çalışmaların altına imza atacağımızı umut ediyorum”

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından ise Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Burada Mersin’in yararına birçok konuyu tartıştık. Bu konuların bir kısmı meclis tarafından kabul görmedi, önemli bir kısmı kabul gördü. İyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle bir yılı geride bıraktık. 2023 yılının da başta tabi ki kentimizden yola çıkarak ülkemizde, tüm dünyada herkesi mutlu edecek, bereket, mutluluk, huzur dolu, kavgasız, gürültüsüz, savaşsız bir yıl olmasını diliyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da önemli çalışmaların altına imza atacağımızı umut ediyorum. Mersin’in hayrına ve yararına önemli konuları hep beraber burada karara bağlayacağımızı umut ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.”