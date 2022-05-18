Seçer: “1 Haziran’a kadar tüm plajlarımız hizmete girmiş olacak”

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, Kızkalesi Plajının açıldığını, Büyükşehir Belediyesinin işlettiği tüm plajların da 1 Haziran’a kadar açılacağını söyledi. Teksin uygulamasına gençler için yeni bir modül eklediklerini de belirten Seçer, “Gençler kendilerine özel olarak hazırlanmış bu uygulama sayesinde; özel fırsatlara, indirimlere, etkinliklere ve haberlere erişebilecekler” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı 2. birleşim toplantısı, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantıda konuşan Başkan Seçer, İçel İdman Yurdu’nu başarılarından dolayı tebrik ederek, “Şehrimizin takımı İçel İdman Yurdu play-off yarı final rövanş maçında dün akşam Orduspor 1967 ile karşılaştı. Hepimizi sevindiren 3-0’lık net skorla adını finale yazdırdı ve rakibi Fethiyespor oldu. Takımımızın ve sporcularımızın başarıları hepimizi gururlandırıyor. Hem Tarsus İdman Yurdumuza hem İçel İdman Yurdumuza bundan sonraki mücadelelerinde yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Teksin’e ‘Teksin Genç’ modülünü de ekledik”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşkuyla ve ilk günkü heyecanla kutlayacaklarını söyleyen Seçer, gençler için Teksin uygulamasına yeni bir modül eklediklerini söyledi. Seçer, “Bu bayramda gençlerimizin heyecanına mutluluk katacak bir adım attık. Türkiye’nin en gelişmiş belediye hizmet uygulaması Teksin’de bazı yenilikler yaptık. Uygulamamızı daha modern ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarladık. Ayrıca, gençlerin buluşma noktası olacak ‘Teksin Genç’ modülünü de ekledik. Böylece gençler, kendilerine özel olarak hazırlanmış bu uygulama sayesinde özel fırsatlara, indirimlere, etkinliklere ve haberlere erişebilecekler. Teksin Genç modülüne üye olan her genç, kendilerine sunulan fırsatlardan faydalanabilecek. Gençlere yönelik cazip fırsatlar her geçen gün artacak. Gençlerimize bayram hediyemiz olsun, hepimizin bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

Bu akşam saat 21.00’de Özgecan Aslan Barış Meydanında Sefo, 19 Mayıs’ta yine aynı yerde saat 20.30’da Güneş, 22.00’de Sagopa Kajmer konserleri olacağını da anımsatan Seçer, herkesi ücretsiz konserlere davet etti.

“1 Haziran’a kadar tüm plajlarımız hizmete girmiş olacak”

Toplantıda, meclis üyeleri kentle ilgili bazı konuları gündeme getirdi. Bir meclis üyesi, Büyükşehir Belediyesinin işlettiği plajların ne zaman açılacağını sordu ve Kum Mahallesinin Büyükşehir’in girişimiyle sörf turizmine açılmasını önerdi.

Kızkalesi Plajının açıldığını belirten Seçer de “İki gün sonra Yemişkumu açılacak. 1 Haziran’a kadar da tüm plajlarımız hizmete girmiş olacak. Toplamda 12 plajda faaliyet gösteriyoruz. Hepsi tamamlanmış olacak. Biz Taşucu sahilinin 2 yıl önce tahsisini talep ettik. Oradan şu ana kadar bize bir olumlu cevap gelmedi. Hal böyle olunca da o bölgeye ve plajlara ilişkin, bunun içerisinde Kum Mahallesi de dahil, henüz herhangi bir tasarrufta bulunmadık. Eğer tahsislerimiz olumlu karşılanırsa belediye olarak, Denizkızı Turizm A.Ş. aracılığıyla bu tip tesisleşmelere tabii ki gideriz ve özellikle sörf sporuna imkan sağlayan Kum Mahallesinde bu tip yatırımlar yapabiliriz” yanıtını verdi.

“12 ay boyunca düzenli ilaçlama yapıyoruz”

Mecliste sinekle mücadele konusu da gündeme geldi. Sinekle mücadelede havayı kimyasallarla kirletmenin çözüm getirmeyeceğini kaydeden Seçer, asıl mevzunun bataklığı kurutmak olduğunu vurguladı. Bir bardak durgun suda 6 bin sivrisineğin ürediği bilgisini paylaşan Seçer, “Dağ eteklerinde binlerce sulama havuzu var. Sivrisinekler için muazzam bir mümbit alan. İşte orada sinekler ürüyor, ondan sonra ilk hedefiniz Akdeniz’dir, yukarıdan aşağı doğru, Toroslar’dan Akdeniz’in kıyılarına doğru hücum ediyor bu sinekler” dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Seçer, “Sinekle mücadelede en etkin yöntem sizlerin bize yardımcı olması. Bir apartmanın bodrum katında apartmanın atıksuyu, pis su borusu patlamış, apartmanın bodrumunu doldurmuş ve buna herkes seyirci kalmışsa hem apartmanda oturanların sağlığını tehdit ediyorsunuz hem de milyonlarca sineğin orada üremesini sağlıyorsunuz” diye konuştu.

Cezai müeyyidelerin caydırıcı olmadığını ve kendisinin de ceza taraftarı olmadığını söyleyen Seçer, “Bu bilinçle alakalı bir şey. Biz 12 ay boyunca düzenli ilaçlama yapıyoruz. Sinekle mücadele mevsimsel olarak yoğunluk kazanabilir ama 12 ay boyunca süreklilik arz eden bir mücadeledir. Kış-yaz demeden yumurtası, larvası, ergini, uçkunu; böyle aşamaları olan bir mücadele çeşidi” şeklinde konuştu.

Seçer, sinekle mücadele aşamasında milyonlarca lira ilaç alınmasının yanı sıra atmosferin de kirletildiğini vurguladı. Lepistes balığı dağıtarak sinekle mücadele çalışması yürüttüklerini de belirten Seçer, dağ eteklerinde tarımla uğraşan küçük üreticilere seslenerek, “Onların bize katkı sunması gerekiyor. Sularını ilaçlamaları gerekiyor. Zaten teknik olarak bizim birimlerimiz gerekli yardımı, desteği yapıyor. Eğer el birliğiyle mücadele edersek Akdeniz havzası gibi sinekle boğuşan bir havzada başarılı olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Beyaz sinekle mücadelenin Büyükşehir Belediyesinin konusu olmadığını belirten Seçer, mücadele çalışmalarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yaptığını söyledi. Beyaz sineğin çok yoğun ilaçlama gerektiren bir haşere olmadığını kaydeden Seçer, “Zaten teknik olarak onun kısa bir hayatta kalma süresi var. Onu doldurduğu zaman o popülasyon ortadan kalkıp gidiyor. Ancak, onu da hazırlayan etmenler var. Örneğin, meyve bahçelerinin kenarlarındaki dereler, drenaj kanalları, sebze meyve atıklarının bulunduğu yerler, onların üreyebilecekleri en mümbit alanlar” diye konuştu.