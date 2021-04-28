SCADA Merkezi ile ulaşılması zor içme suyu depolarına da anında müdahale ediliyor

kaçağın engellendiği, suyun tüm döngüsünün 7/24 takip edildiği yüksek teknolojiye sahip Veri Tabanlı Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) Merkezine kırsal bölgelerdeki içme suyu depoları da dahil ediliyor. Her geçen gün genişleyen ve kendini yenileyen merkeze, MESKİ Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı SCADA Merkezi Kayıp-Kaçak Şube Müdürlüğü tarafından 39 adet yeni uzaktan izleme ve kontrol sistemi entegre edilerek devreye alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalarla merkez ve kırsal bölgelerde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini sağlamaya devam ediyor. Kaynaktan atıksu arıtılmasına kadar suyun tüm döngüsünün takip edildiği SCADA Merkezi ile içme suyu şebekeleri, atıksu göstergeleri, içme suyu ve basınç değerlerinin kontrolleri anlık takip ediliyor.

MESKİ, “360° Su Yönetimi” anlayışı ile suyun kaynağından arıtılarak, çevreye bırakılmasına kadar olan tüm süreci anlık olarak izliyor. Kayıp-kaçak oranları minimum seviyeye indirilerek, bir damla suyun bile ziyan olmasının önüne geçiliyor.

MESKİ, SCADA sistemine yeni içme suyu depoları dahil etmeye devam ediyor

SCADA sistemine dahil edilen ve ulaşılması zor olan kırsal bölgelerdeki içme suyu depoları da uydu internet haberleşme portalı aracılığıyla aralıksız takip ediliyor. MESKİ Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı SCADA Merkezi Kayıp-Kaçak Şube Müdürlüğü tarafından Sunturas, Hangediği, Güzelyayla, Yeniköy, Bekiralanı, Soğucak ve Kepirli hattı üzerine 21 adet SCADA uzaktan izleme ve kontrol sistemine entegre edildi. Cehennem Deresi, Kızılkaya, Ayvagediği, Gözne, Darısekisi, Korum ve Ayrancı hattı üzerine ise 18 adet SCADA uzaktan izleme ve kontrol sistemi entegre edilerek devreye alındı.

MESKİ tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bu hatlar üzerindeki mahallelerde içme suyu depolarının doluluk oranları, hat üzerindeki basınç değerleri, depoların giriş ve çıkışlarındaki anlık debi değerleri ölçülüyor. Oluşabilecek kayıp-kaçakların ve ticari kayıpların önüne geçen MESKİ, kaynak sularını en verimli şekilde kullanarak, zorlu coğrafi koşullara rağmen kesintisiz bir şekilde depolara ulaştırıyor. Kaynağı bulunmayan üst mahallelere ise açılan sondaj ve ana terfi noktaları ile kesintisiz olarak içme suyu temini sağlanıyor.

SCADA sistemi sayesinde coğrafi koşullara ve ulaşıma takılmadan sorun yaşanan bölgelere hızlıca müdahale edilerek, hem zaman kaybının önüne geçiliyor hem de işletmenin yükü hafifletiliyor. Elektrik enerjisi olmayan kırsal depolarda, güneş panelleri ile doğal çözümler üretilip maliyetsiz bir şekilde montajı sağlanarak SCADA sistemine dahil ediliyor. Bu istasyonlarda haberleşme portalı; RF-GSM modemlerle gerçekleşiyor. GPRS haberleşmenin olumsuz etkilendiği bazı noktalarda ise uydu-internet teknoloji çözümleri en etkin ve verimli şekilde kullanılıyor. Coğrafi konumundan dolayı Cehennem Deresi terfi istasyonunda uydu internet haberleşme portalı teknolojisi ile haberleşme sağlanıyor.

Arıza ve kayıp-kaçaklara da anında müdahale ediliyor

SCADA Merkezinde gözlemlenen su tüketim grafiğindeki değişiklikler doğrultusunda yapılan analizler sayesinde oluşan arıza ve kayıp-kaçaklar minimuma indiriliyor. Debi gözlem basınç noktaları ve su tüketim haritasıyla da yeni yatırım noktaları belirleniyor. Devreye alma aşamasındaki CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) ile son kullanıcıya kadar iletim, tüketim gözlem ve kontrolü sağlanarak, verimli ve kesintisiz su hizmeti veriliyor. ABYS üzerinden alınan verilerin de SCADA sisteminden görüntülenmesi ile kayıp-kaçakların ve ticari kayıpların minimum seviyeye indirilmesi planlanıyor.

MESKİ ekipleri tarafından temizlik ve tadilatların düzenli olarak yapıldığı depolarda, sürekli devam eden klor ve PH ölçümleri ile içme suyu kalitesi de stabil değerlerde tutularak, vatandaşlara en sağlıklı içme suyu ulaştırılıyor. Ayrıca, istasyonlarda bulunan kapı güvenlik alarmları ile depoların uzaktan güvenliği takip edilerek, oluşabilecek maddi kayıpların da önüne geçiliyor.

Ayrıca, SCADA Merkezinde, içme suyu tesislerinin kontrolünün yanı sıra Mersin merkez ilçelerinde bulunan 7 adet kanalizasyon terfi istasyonu ve altgeçitlerde (battı-çıktı) bulunan yağmur suyu tesislerinin de takibi ve kontrolüne imkan sağlanıyor. İl merkezinde bulunan 13 adet atıksu arıtma tesisi ve 11 adet paket arıtma tesisinin proses önemli göstergeleri anlık olarak SCADA sistemi üzerinden izlenebiliyor.