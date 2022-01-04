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Sayapark, Mersin’in kurtuluş gününü mehteran konseriyle kutladı
MERSİN (İHA) – Sayapark, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin konseriyle kutladı.
MERSİN 04.01.2022, 16:15
MERSİN (İHA) – Sayapark, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin konseriyle kutladı.
3 Ocak Mersin’in kurtuluş gününde, alışveriş merkezinde özel bir etkinlik düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, alışveriş merkezinin açık hava alanında ziyaretçilere zafer coşkusu yaşattı. Büyük ilgi gören konserde, memleket sevdasının yoğun bir şekilde yaşandığı zaferin 100. yılı coşkuyla kutlandı. Konser sonunda Mehteran Birliği alkışlarla uğurlandı.
Etkinliğe, Jandarma Komutanlığından üst düzey askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.