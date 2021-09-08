Sarıkeçili Yörüklerinin göçü, fotoğraf sanatçısına 2 ödül getirdi

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ’Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda, fotoğraf sanatçısı Mustafa Gümüş, Mersin’in Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörüklerin göçünü anlatan fotoğraflarıyla iki ödülün sahibi oldu.

’12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’na bu yıl 6 kategoride toplam 606 katılımcı, 3 bin 997 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 19 eserin ödül alması uygun görülürken, 83 eser de sergileme ve albüm çalışması için belirlendi. Mustafa Gümüş’ün fotoğrafı ’çiftçi ve üretici özel ödülü’nün yanı sıra, ödül alan eserlerden biri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından seçilen, ’Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görüldü. Sanatçının ayrıca, ’bulgur kaynatma’ ’isimli fotoğrafı ise sergilenme aldı.

Böyle bir yarışmada ödül almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Gümüş, "2013 yılından bu yana ‘Yörüklerin izinde ’adı altında fotoğraf çalışması yapıyorum ve Yörük kültürünün tanıtımı ile ilgili yurtiçinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te fotoğraf sergim oldu. Yörük kültürünün ve Gülnar ilçemizin tanıtımına katkı sunmak benim için ayrı bir gurur" dedi.