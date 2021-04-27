"Sarı Limonlar" test sürüşünden geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma filosunu güçlendirmek, vatandaşların hızlı, ekonomik ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla bünyesine kattığı 87 çevre dostu CNG’li aracın 30 araçlık ilk partisinin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Temsili anahtarı teslim alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, direksiyonun başına geçerek ‘Sarı Limonlar’ın ilk test sürüşünü yaptı.

Eski Otogar alanında yapılan teslim töreninde açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bugün burada Mersin için Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar toplu taşıma alanında önemli bir hamle olarak gördüğümüz CNG’li yeni otobüslerimizi filomuza katma töreninde bir aradayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle Mersin’in trafik sorunu ki toplu taşıma da trafik sorunuyla bağımsız düşünülemez, entegre bir konu. Bu belediye otobüsleri marifetiyle, yarın ihalesini gerçekleştireceğimiz üç etaptan oluşan ilk etap 13.4 kilometrelik yeraltı raylı sistem ihalesiyle, bunun gibi insanları bir noktadan diğer bir noktaya mevcut Mersin koşullarında en rahat, en güvenli, en konforlu, en ucuz şekilde ulaştırmanın yollarını arıyoruz, bunun için çaba sarf ediyoruz. Amacımız insanlarımızı Mersin’in yazının sıcağında, kışının serin, ılık havasında üşütmeden, sıcaklamadan herhangi bir sıkıntıya girmeden ulaşımını sağlamak. Bunun için de elbette ki son sistem, modern toplu taşıma araçlarına ihtiyaç var. Bunun için de elbette ki bir bedel ödemenize gerek var. Bunun da yollarını arıyoruz" dedi.

"100-120 arasında bir araç alımı daha gerçekleştireceğiz"

Filoya yeni katılacak 87 otobüslerin dışında 100-120 arasında yeni otobüs alımı yapacaklarını ifade eden Seçer, "Özellikle yeni edineceğimiz 87 aracın dışında toplamda da 100-120 arasında bir araç alımı daha gerçekleştireceğiz. Bunu da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın bize sağladığı bir imkanla gerçekleştireceğiz. 22 milyon Euro’luk bir kredi mutabakatı sağlandı. Bunun 7 milyon Euro’luk kısmı hibe olacak, 10 yıl ödemeli. Mersin Büyükşehir Meclisimiz’de, Meclis üyelerimizin desteğiyle bu borçlanma yetkisi tarafıma verildi ancak şu anda Sayın Cumhurbaşkanı’nın önünde, onun imzalaması gerekiyor, yatırım programına alması gerekiyor. Daha sonra da Lütfi Elvan Bakanımızın, Hazine Bakanımızın bunu onaylaması gerekiyor. Bu süreci bekliyoruz. Bir hayli de zamanımız geçti. Umut ediyorum çok kısa bir zaman diliminde bu gerçekleşecek" diye konuştu.

"87 aracı kendi bütçemizle aldık"

Başkan Seçer, mevcut toplu taşıma filosunun yenilenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Bizim toplamda 263 aracımız bulunuyor filomuzda. Bunun 18’i körüklü, 205’i de standart araçlar. Bunlar merkezde faaliyet gösteriyor, diğerleri periferideki ilçelerimizde. Ancak filomuzun yenilenmesi lazım. Bizim şu anda elimizde bunun 26’sı midibüs olmak üzere 160 aracımızın ortalama yaşı 17. Bunların yenilenmesi lazım. Bir taraftan yeni güzergahlar açılması gerekiyor. Oralara yeni araçlar gerekiyor. Diğer taraftan elimizdeki mevcut filoyu da gençleştirmemiz gerekiyor. 87 aracımızı kendi bütçemizle karşıladık. Karsan firması bu satışı, imalatı gerçekleştirdi. Biz bu alımları bir süre önce yaptık. O dönemin rakamlarına göre zaten uygun rakamlardı ama şimdi çok daha uygun rakamlar haline geldi. Normal koşullarda biz 73 araç alımına çıkmıştık ama yasal hakkımızı da kullanarak yüzde 20’lik bir iş artışı talebinde bulunduk Karsan firmasından. Onlar da bu talebi kabul ettiler ve 73 aracımız 10 körüklü, 63 standart tipti. Şu anda 75 standart, 12 de körüklü olmak üzere artık filomuza 87 yeni araç kazandırılmış olacak."

Toplu taşımayı ticari bir faaliyet olarak değil, sosyal belediyecilik hizmeti olarak gördüklerini vurgulayan Seçer, "Bunun yanında 8.5 metrelik araçlara da sahip olmak istiyoruz. Yeni araçlar. Elimizde mevcutta var. Özellikle Tarsus ilçemizde. Bazı güzergâhlarda yolcu ortalamamız çok düşük ama ihtiyaçtan doğan o güzergâhlara araç koyma ihtiyacımız var. Burada bir cümle söylemek istiyorum bu son derece önemli; ben toplu taşımayı sosyal belediyecilik kapsamında görüyorum. Toplu taşıma ticari bir faaliyet olarak görülmemeli. Bir Belediye Başkanı olarak biz bunu bir hizmet olarak görüyoruz. Biz şu anda son rakamları vereyim; 2020 rakamlarıyla toplu taşımada belediye olarak 80 milyon TL, yılda bir anlamda sübvansiyon yapıyoruz. Yani cebimizden veriyoruz. Bunun böyle bilinmesini arzu ediyorum” dedi.

87 aracın tamamının Eylül ayına kadar geleceğini belirten Seçer, 56 araçlık alıma çıktıklarını da belirterek, "Bu güzergahlardaki araçlarımız demode. Tabiri caizse akla ziyan. Koca koca otobüsler 100 km’de bunlar 40-42 litre mazot tüketiyor. Hatta o eski demode, yaşlı araçlar çok daha fazlasını tüketiyor. Astarı yüzünden pahalıya mal oluyor. Şu anda 56 araçlık alıma çıktık. Şartnamesi hazırlanıyor. Bunu da uygun koşullarla umut ediyorum filomuza kazandıracağız. 87 araç, şimdi 30’u geldi. 19 Mayıs’a kadar ilk etaptan kalan 43 adetlik kısım gelecek. Daha sonra iş artışı yapmıştık biliyorsunuz; kalan kısım da Eylül ayı sonuna kadar. Yani 87 aracımız parti parti olmak üzere Nisan’da 30, 43’ü Mayıs ayı içerisinde ve iş artışından yeni edindiğimiz araçlarımız yani toplamda 14 araç daha Eylül ayıyla beraber filomuza katılacak” diye konuştu.

10 milyon liralık bir yakıt tasarrufu

Filoya yeni katılan 87 araçla yıllık 10 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlayacaklarının da altını çizen Seçer, "Yani biz bu 87 aracı dizel olarak alsaydık ekstra bizim 10 milyon lira akaryakıt giderimiz olacaktı. Yıllık maliyetimize 10 milyon lira bir ilave gelecekti. Bizim giderlerimiz içerisinde akaryakıt tüketimimizin çok yüklü bir yeri var. Her kurumun olduğu gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de en büyük giderlerinin başında enerji giderleri geliyor, başta akaryakıt, elektrik. Bu konuda da önemli çalışmaların altına imza atıyoruz" dedi.

Seçer, ‘Ayılana Gazoz Ulaşıma Limon’ sloganlı otobüslerin renk tercihini de düzenledikleri anketle Mersinli vatandaşların yaptığını hatırlatarak, "7 yeni hat açılacak, yeni açılacak hatlara da 41 yeni araç veriyoruz. Böylece eski hatların yoğunluğu da ortadan kalkmış olacak. Burası önemli, en çok şikâyet aldığımız konu hatlarda yolcu yoğunluğu. Dolayısıyla bu da ulaşımda konforu olumsuz yönde etkiliyor. Bunları aşmanın yollarından bir tanesi de araç sayılarını artırmak. Taş Bina ile 2. Çevre Yolu bağlantısı ve Kuyuluk ile Mersin Üniversitesi ve Şehir Hastanesi bağlantısı kuruyoruz yeni bir güzergah olarak” diye konuştu.

51 adet akıllı durak

Kent genelinde akıllı durakların yaygınlaştırılacağını, bu çerçevede konsept durakların da oluşturulduğunu ifade eden Seçer şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimizden bu yana 51 adet akıllı durak gerçekleştirdik. 5’i Tarsus’ta olmak üzere 10 yeni konsept durak önümüzdeki günlerde faaliyete girecek. Forum’a kurulan en akıllı durak hizmete girdi. Duraklarda engelli araç cihazı, telefon şarj ünitesi, Wi-Fi, yolcu bilgilendirme ekranı, uzaktan, sesli ve görüntülü görüşme imkanı var. Bunları yaygınlaştıracağız. Tabi ki bunlar deneme çalışmaları. Kentin birçok noktasına akıllı durakları hatta en akıllı durakların sayısını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Burası çok önemli; akıllı ulaşım sistemine geçtik. ulasim.mersin.bel.tr adresinden mobil uygulama çok yakında, artık akıllı telefonlarımızda. Bunlar devreye alınacak, bu uygulamalarla toplu taşımada bilgi edinmemiz çok daha süratli olacak, bize zaman kazandırıcı bir uygulama olacak. AMATEM-Soli bölgesine yeni hareket merkezi kuruluyor. Yer arayışı da bazı noktalarda yeni kalkış noktaları için devam ediyor."