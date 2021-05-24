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Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.

MERSİN 24.05.2021, 10:38
Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bereket Mahallesi Kutlubey yolunda seyir halindeki Sezer Tuncer idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Yaralanan sürücü, kazanın ardından olay yerine giden itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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