Şanlı Türk bayrağı Mersin’den Çanakkale’ye uğurlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ’Anadolu Gönül Yolu’ etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği’nde göndere çekilecek olan ve 7 bölgeden yola çıkan Türk bayrağı, Mersin’den uğurlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Akdeniz Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk bayrağı için Mersin’de devir teslim töreni düzenlendi. Valilikte pandemi kuralları içerisinde yapılan bayrak teslim töreninde Adana’dan Nuriye Sıla Kayıklılar refakatinde Mersin’e getirilen Türk bayrağımız, kenti temsil eden Muhammed Kartal’ a teslim edildi.

Türk bayrağını öperek teslim alan 9. sınıf öğrencisi Muhammed Kartal, “Rengini atalarımızın kanından almış bu şanlı bayrağın, ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyorum. Bu andan itibaren teslim edeceğim ana kadar gururla taşıyacağıma, bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğime ve benden sonraki kardeşime devredeceğime söz veriyorum” dedi.

Bayrak teslim töreniyle ilgili konuşan Vali Ali İhsan Su, “Şanlı 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıl Dönümü ve Şehitler Günü kapsamında ’Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak’ projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, şanlı bayrağımızı Adana’dan teslim aldık, Antalya’ya teslim edeceğiz. 81 ilde eş zamanlı olarak 7 bölgeden yola çıkan ay yıldızlı şanlı Türk bayrağımız, 18 Mart’ta Çanakkale’ye ulaşmış olacak. Bu vesileyle bir kez daha vatanımız, milletimiz uğruna canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliği kapsamında Adana’dan Mersin’e gelen ay-yıldızlı şanlı Türk bayrağı, Akdeniz Bölgesini dolaşacak. Türk bayrağı, diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesinde göndere çekilecek.