Şampiyon hentbolcular, kupa sevincini Başkan Seçer ile paylaştı

Play-off müsabakalarını namağlup tamamlayarak Hentbol Kadınlar Süper Ligine yükselen MSK Kadın Hentbol Takımı, şampiyonluk sevincini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’le paylaştı. Sporcular, kazandıkları şampiyonluk kupasını Başkan Seçer’e takdim etti.

Başkan Seçer, Hentbol Kadınlar Süper Ligine yükselen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) Kadın Hentbol Takımı ile bir araya geldi. Hentbol Kadınlar 1’inci Ligi A Grubunu lider, play-off müsabakalarını da namağlup olarak tamamlayan sporcular, şampiyonluk sevincini Başkan Seçer’le paylaştı. Sporcular, şampiyonluk kupası ve üzerinde “Vahap Seçer” yazılı 33 numaralı takım formasını Seçer’e takdim etti.

“Mersin, ilk kez Kadın Hentbol Takımlarında Süper Ligde temsil edilecek”

MSK Kadın Hentbol Takımının şampiyonluğunu çok güzel bir başarı olarak niteleyen Seçer, sporcuları başarılarından dolayı kutladı. Hiçbir emeğin karşılıksız kalmadığını belirten Seçer, “Bu takımdır, kurumdur, ülkedir, toplumdur; disiplinli, istikrarlı, bilinçli çalışmak, emek etmek mutlaka sonunda başarıyı kaçınılmaz kılıyor. Aslında sizin de hikayeniz bu. Bu süreci yaşarken de tabi en önemlisi inanmak. İnanmak demek; yürüdüğünüz yolda hedefe ulaşmak ve başarmak için olması gereken her şeyin yarısını içeriyor. Diğer kalan yarısı da bıkmadan, usanmadan, yorulmadan istikrarlı bir şekilde işinizi ciddiye alarak, işinize saygı duyarak çalışmak böyle bir sonuç getiriyor. Mersinimiz için de çok değerli, önemli, çünkü Mersin ilk kez Kadın Hentbol Takımlarında Süper Ligde temsil edilecek. Bu da bir ilk olma açısından çok değerli ve önemli bir başarı diye düşünüyorum. Bundan sonra da hep beraber daha birçok güzel başarılara imza atmak için beraber olacağız” dedi.

Sporun evrensel olduğunu da vurgulayan Başkan Seçer, “İnsanları bir araya getiren, barışı ve kardeşliği tesis eden ama bu arada da eğlendiren bir uğraş dalı. Tekrar hepinizi kutluyorum” diye konuştu.

MSK Başkanı Özgür Timur da Seçer’in kendilerine yönelik desteğinin önemini vurgulayarak, “Bize çok katkı yaptınız, teşekkür ediyorum. Takımımız 22 maç yaptı, 2 mağlubiyeti var. Çok başarılı bir sezon geçirdik” ifadelerini kullandı.

MSK Kadın Hentbol Takım Kaptanı İlke Şen ise “Sizin karşınıza bize sağladığınız emekler karşılığında bu kupayı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyuz gerçekten. Büyük emekler verdik. 8-9 aylık sıkı ve disiplinli çalışmanın, sizin de dediğiniz gibi sonucu. Ne mutlu ki karşınıza bize sağladığınız imkanların teşekkürü olarak bu kupa ile geldik” dedi.