Şampiyon basketbolcular, kupa ve madalya sevincini Başkan Seçer ile paylaştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupasında namağlup şampiyon olan Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Basketbol Takımı, kazandıkları şampiyonluk kupası ve madalya sevincini Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile paylaştı. Şampiyon sporcular, Başkan Seçer’e doğum günü sürprizi de yaptı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupasında oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Basketbol Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’i ziyaret etti. Kazandıkları kupa ve madalyayı Başkan Seçer’e sunan basketbol ekibi, Seçer’in doğum gününü de pastalı bir sürprizle kutladı. Başkan Seçer, sürpriz karşısında yaşadığı mutluluğu “Gerçekten hiç beklemediğim bir şey oldu. Çok harika” cümlesiyle ifade etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi GSK Başkanı Özgür Timur, GSK Kadın Basketbol Takımı Şube Sorumlusu Berkay Üstündağ, teknik ekip ve sporcular yer aldı. Kadın Basketbol Takım Kaptanı Nihan Demirkol, Başkan Seçer’e takım formasını hediye ederken, takımın “Sait Baba”sı olarak tanınan Milli Masör Sait Baydur da doğum günü hediyesi olarak şiir okuyup, takım kadrosunun imzalı fotoğraflarını sundu.

“Sezona böyle bir başarı ile girmek çok büyük bir avantaj”

Başkan Seçer, takımın çok önemli ve değerli bir başarı elde ettiğini ifade ederek, “Orada değildim ama kulağım, gözüm, gönlüm hep oradaydı. Arkadaşlardan da bilgi alıyordum sürekli. Sizin için de psikolojik anlamda değerli olduğunu, motivasyonunuza katkı yapacağını düşünüyorum. En azından sezona böyle bir başarı ile girmek çok büyük bir avantaj. Sporcunun morali, konsantrasyonu açısından çok önemli bir avantaj diye düşünüyorum. Eminim ki, önümüzdeki günlerde maç skorlarından bunu göreceğiz. Güzel, başarılı sonuçlar elde edeceğiz” dedi.

Spor alanında gösterilen başarıların Mersin’in tanınmasına ve marka kent olmasına da katkı sağlayacağını belirten Seçer, “Vatandaşlarımız da tabi ki bu haber karşısında çok mutlu oldu. Her şeyden önemlisi o. Bu tip başarılar Mersin’in tanıtımına da çok büyük bir katkı sunar. Mersin’e bu anlamda yaptığınız katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

“Kent adına bu kupa kazanıldı”

Seçer, Mersin gibi kozmopolit yapıda olan bir kenti bir arada, huzur ve barış içerisinde yaşatabilecek enstrümanlar arasında sporun da yer aldığını vurgulayarak, “Bunları çok önemsiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımının kupa kazanması, taraflı tarafsız hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Mersin’de yaşayanları mutlu etmiştir. Çünkü kent adına bu kupa kazanıldı. Bu önemlidir. İşte bu ortak duygular insanları millet yapıyor, halk yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı bir vücudu var bu kulübün”

Basketbol takımının yeni kurulmuş bir kulüp olarak önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Seçer, şunları söyledi:

“Sağlıklı bir vücudu var bu kulübün. Bizim anlayışımız işimizi doğru yapmak. Çağdaş toplumlar ne yapıyorsa onu yapmak zorundayız. Bu anlamda kulüp olarak çok güzel şeyler duyuyorum, hoşuma gidiyor, onurum okşanıyor; disiplini, ciddiyeti, tavırları, davranışı. Emin olabilirsiniz ki uçakta, otobüste seyahat ederken ya da bir kentte gezerkenki tavırlarınız bana aktarılıyor. Bir vatandaş görüyor hoşuna gidiyor ya da gitmiyor, aktarıyor. Bir yerde beni görüyor, aktarıyor; çünkü artık siz tanınmış bir kentin spor kulübünün sporcularısınız. Bunlar çok önemli. Kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz de elimizden geleni değil gereğini yapacağız kulübümüz için.”

“Sezon sonunda bir tane daha gelecek”

GSK Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Nihan Demirkol da Seçer’e, “Bu kupanın yanına siz bir tane daha yer açın. Sezon sonunda yine aynısından bir tane daha gelecek” dedi.

Başkan Seçer de bunun üzerine, “Bekliyorum, canı gönülden de inanıyorum. Zaten disiplini sağladıktan, sistemli çalıştıktan sonra her şey mümkün hayatta” diye konuştu.

Seçer, ayrıca programı uygun oldukça maçları izlemeye geleceğini de söyledi.