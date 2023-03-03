Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı

Mersin’de kenevir bitkisi yetiştiren ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı öne sürülen bir şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Mut İlçesi Göksu Mahallesinde 1 şahsın saksı içerisine kenevir bitkisi ekerek uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak ve uyuşturucu maddelere el koymak amacıyla takip başlattı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda operasyon icra eden ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 120 kök kenevir bitkisi, 130 gram kenevir tohumu, 15 gram kubar esrar ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.